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Стремительно полысевший Бекхэм попал в объектив папарацци

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Дэвид Бекхэм

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Время не щадит даже Бекса.

Легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм стремительно лысеет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Два года назад ходили слухи, что Бекс сделал операцию по пересадке волос (в прошлом такими операциями баловался Уэйн Руни). По всей видимости, хирургическое вмешательство не помогло Дэвиду: на одном из свежих фото его волосы резко поредели.

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  • Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. Последним клубом в его карьере стал «ПСЖ»
  • Бекс – шестикратный чемпион АПЛ, чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов-1999.

Надаль снова страдает от облысения. Ему даже не помогла операция

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