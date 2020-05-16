Унаи рассказал, почему ему пришлось покинуть «Арсенал».

Баскский тренер Унаи Эмери рассказал, что чувствовал поддержку во всех клубах, где работал, кроме лондонского «Арсенала».

«Меня защищали в каждом клубе: в «Лорке», «Альмерии», «Валенсии», «ПСЖ». В «Севилье» у меня был Мончи. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи защищал меня и в раздевалке, и публично. В «Арсенале» было не так. Я чувствовал себя одиноким. И результаты продиктовали, что мне нужно уйти», – цитирует Эмери The Guardian.

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Унаи никак не упомянул работу в «Спартаке» – возможно, потому, что в московском клубе его никто не поддерживал (баск покинул лагерь красно-белых со скандалом – его «подсидел» тогдашний гендиректор Валерий Карпин, а Артем Дзюба назвал «тренеришкой»). А может быть, Эмери просто забыл о краткосрочном вояже в Москву.

Эмери возглавил «Арсенал» после того, как команду покинул Арсен Венгер.

В первом сезоне под руководством Эмери «Арсенал» финишировал пятым и не квалифицировался в Лигу чемпионов. По ходу нынешнего сезона баск был уволен, на его место назначили его соотечественника Микеля Артету.

Эмери работал в «Спартаке» в 2012 году.

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