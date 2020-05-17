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Ляказетт второй раз за полтора года попался на веселящем газе

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Александр Ляказетт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Француз заскучал в заточении.

Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт спалился с веселящим газом.

Летом 2018-го в сеть утекло видео, на котором футболисты клуба тусуются перед стартом сезона и развлекаются алкоголем, в частности, шампанским, водкой и скотчем, а также оксидом азота. «Арсенал» отчитал игроков и предупредил о недопустимости рецидива, но Ляказетт не смог удержаться. Daily Star опубликовал ролик, в котором Александр вдыхает веселящий газ из шара под французский рэп.

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По информации издания, нападающий разослал видео друзьям с подписью: «Сижу дома, отдыхаю, вдыхаю из шариков».

  • Формально оксид азота в Британии не запрещен, но у употребления есть негативные эффекты – в стране зафиксировано 17 летальных случаев, связанных с вдыханием веселящего газа.
  • Что это такое, и почему развлечение популярно у футболистов, можно почитать тут:

Воздушная атака. Зачем Стерлинг и другие футболисты дышат газом из шариков

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