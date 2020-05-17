Француз заскучал в заточении.

Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт спалился с веселящим газом.

Летом 2018-го в сеть утекло видео, на котором футболисты клуба тусуются перед стартом сезона и развлекаются алкоголем, в частности, шампанским, водкой и скотчем, а также оксидом азота. «Арсенал» отчитал игроков и предупредил о недопустимости рецидива, но Ляказетт не смог удержаться. Daily Star опубликовал ролик, в котором Александр вдыхает веселящий газ из шара под французский рэп.

Чемпионат Англии Daily Mail: «Арсенал» готов продать Обамеянга, среди претендентов – «Барселона» и «Интер» 24/04/2020 В 14:16

По информации издания, нападающий разослал видео друзьям с подписью: «Сижу дома, отдыхаю, вдыхаю из шариков».

Формально оксид азота в Британии не запрещен, но у употребления есть негативные эффекты – в стране зафиксировано 17 летальных случаев, связанных с вдыханием веселящего газа.

Что это такое, и почему развлечение популярно у футболистов, можно почитать тут:

Воздушная атака. Зачем Стерлинг и другие футболисты дышат газом из шариков

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Англии Mirror: в «Сити» считают, что за заговором клубов АПЛ стоит «Арсенал» 29/03/2020 В 08:40