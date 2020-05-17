Мохамед Салах, Серхио Рамос, Садио Мане
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Возможно, Серхио знал об отказе египтянина, когда наносил ему травму.
Бывший ассистент главного тренера сборной Египта Хани Рамзи рассказал, что в 2018 году Мохамед Салах мог перейти в «Реал».
«Когда я работал с Эктором Купером, у нас был тренировочный лагерь [в марте] в Швейцарии. Я разговаривал с Салахом, и он рассказал мне, что «Реал» сделал ему предложение. Оффер был действительно хорошим, но он обсудил это со мной и Купером и решил остаться в «Ливерпуле», потому что там ему было комфортно», – рассказал Рами в интервью египетскому изданию OnTime Sports.
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- 26 мая 2018 года «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов – в самом начале встречи Серхио Рамос сломал Салаха.
- Через год Мохамед и «красные» выиграли трофей.
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