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«Реал» сделал Салаху предложение за пару месяцев до его встречи с Рамосом в финале ЛЧ

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Мохамед Салах, Серхио Рамос, Садио Мане

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Возможно, Серхио знал об отказе египтянина, когда наносил ему травму.

Бывший ассистент главного тренера сборной Египта Хани Рамзи рассказал, что в 2018 году Мохамед Салах мог перейти в «Реал».

«Когда я работал с Эктором Купером, у нас был тренировочный лагерь [в марте] в Швейцарии. Я разговаривал с Салахом, и он рассказал мне, что «Реал» сделал ему предложение. Оффер был действительно хорошим, но он обсудил это со мной и Купером и решил остаться в «Ливерпуле», потому что там ему было комфортно», – рассказал Рами в интервью египетскому изданию OnTime Sports.

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