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Гаскойн: «Кантона бил фаната, Руни ******* старушку, Гиггз – жену брата – в «МЮ» был ад»

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Пол Гаскойн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Пол, вопреки мнению Алекса Фергюсона, не считает, что в «Манчестер Юнайтед» его бы удержали от падения на дно.

Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн прокомментировал слова сэра Алекса Фергюсона о том, что в «Манчестер Юнайтед» его карьера могла сложиться иначе.

В 1988 году легендарный английский футболист выбирал между «Тоттенхэмом» и «МЮ». «Шпоры» соблазнили его лучшими условиями, и Гаскойн уехал в Лондон. В последующие годы карьера Газзы пошла под откос, а ближе к футбольной пенсии он серьезно страдал от пристрастия к алкоголю.

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«Алекс Фергюсон говорит, что все было бы иначе, если бы я подписался в «Манчестер Юнайтед». Ну, Рио Фердинанд сбежал с гребаного допинг-теста. Эрик Кантона с двух ног вломил в шею какому-то ****** [чудаку] на трибуне, Уэйн Руни ******* [поимел] чертову старушку. И Райан Гиггз ******* [поимел] жену своего брата. Гребаный ад, чувак», – сказал Пол The Athletic.

  • Рио по ошибке забыл пройти допинг-тест и получил бан на 8 месяцев, Кантона – на 9 месяцев за знаменитый удар кунг-фу, а Руни и Гиггз изменяли своим женам.
  • «Шпоры» после подписания Гаскойна купили его маме дом, а папе – автомобиль.

«Есть знатоки вина, я – знаток реабилитаций». Гаскойн всю жизнь боролся с зависимостями, но победил

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