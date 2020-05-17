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Руни рассказал, после какого матча Фергюсон решил избавиться от Пике

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Жерар Пике и Уэйн Руни

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Жерара затерзали суровые мужики из «Болтона».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, почему испанскому защитнику Жерару Пике пришлось покинуть лагерь «красных дьяволов» и вернуться в «Барселону».

«Выезды к «Болтону» всегда были ужасными. Когда ты ехал на их стадион, ты знал: чтобы выиграть матч, тебе нужно выиграть драку. Помню, как Эвра говорил о Кевине Дэвисе: «Я ненавижу этого человека». Дэвис бил соперников локтями и наступал на ноги.

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Один из таких выездов к «Болтону» закончил карьеру Пике [в «Манчестер Юнайтед»]. Он был молодой, и над ним стали издеваться. Думаю, именно тогда Фергюсон решил, что физически Пике не подходит для Премьер-лиги», – цитирует Руни Daily Star.

Также Руни рассказал о роли, которую играл для состава «МЮ» корейский полузащитник Пак Чжи Сун. «Это безумие, но, если упомянуть Криштиану Роналду при 12-летних, они бы сразу сказали: «Да, он был великолепным игроком «Манчестер Юнайтед». Однако если вспомнить Пак Чжи Суна, они могут не знать, кто это. Тем не менее, все, кто играл с Паком, знают, что он был почти так же важен для нашего успеха. Пак многое дал нашему коллективу, а я хочу говорить о командах. Именно такие игроки, а не звезды, – самое важное в спорте», – заявил Уэйн.

  • Пике выступал за «МЮ» в 2004-2008 гг.
  • В составе «красных дьяволов» Жерар выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок английской Лиги и Суперкубок Англии.

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