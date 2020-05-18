Каллум Хадсон-Одои
Фото: Getty Images
Футболистам тесно взаперти – теперь и Хадсон-Одои отличился.
Нападающий «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции.
По информации The Sun, 19-летний футболист пригласил домой гламурную модель, с которой познакомился в интернете. Вечером Хадсон-Одои отправил за девушкой машину, чтобы она приехала к нему – по показаниям соседки, дама прибыла примерно в 8 вечера.
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Ночью женщина позвонила в полицию и в скорую помощь. Ее доставили в больницу с жалобами на недомогание, а арестованного на месте происшествия Хадсон-Одои взяли под стражу.
- Каллум был одним из первых футболистов, у которых официально диагностировали коронавирус.
- Хадсон-Одои – воспитанник академии «Челси».
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