Футболистам тесно взаперти – теперь и Хадсон-Одои отличился.

Нападающий «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции.

По информации The Sun, 19-летний футболист пригласил домой гламурную модель, с которой познакомился в интернете. Вечером Хадсон-Одои отправил за девушкой машину, чтобы она приехала к нему – по показаниям соседки, дама прибыла примерно в 8 вечера.

Чемпионат России Кайо и Вандерсон снова устроили вечеринку с алкоголем и веселящим газом и все засняли 2 ЧАСОВ НАЗАД

Ночью женщина позвонила в полицию и в скорую помощь. Ее доставили в больницу с жалобами на недомогание, а арестованного на месте происшествия Хадсон-Одои взяли под стражу.

Каллум был одним из первых футболистов, у которых официально диагностировали коронавирус.

Хадсон-Одои – воспитанник академии «Челси».

The Sun: звезда АПЛ устроил в Париже секс-вечеринку с моделями

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Англии «Надеюсь, скоро увидимся». Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса 13/03/2020 В 11:57