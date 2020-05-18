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Хадсон-Одои арестован за нарушение самоизоляции после ночного визита модели

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Каллум Хадсон-Одои

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Футболистам тесно взаперти – теперь и Хадсон-Одои отличился.

Нападающий «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои арестован за нарушение режима самоизоляции.

По информации The Sun, 19-летний футболист пригласил домой гламурную модель, с которой познакомился в интернете. Вечером Хадсон-Одои отправил за девушкой машину, чтобы она приехала к нему – по показаниям соседки, дама прибыла примерно в 8 вечера.

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Ночью женщина позвонила в полицию и в скорую помощь. Ее доставили в больницу с жалобами на недомогание, а арестованного на месте происшествия Хадсон-Одои взяли под стражу.

  • Каллум был одним из первых футболистов, у которых официально диагностировали коронавирус.
  • Хадсон-Одои – воспитанник академии «Челси».

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