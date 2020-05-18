Агент Салаха опроверг информацию о предложении «Реала» в 2018-м

Мохамед Салах
Фото: Getty Images
«Мадрид» не интересовался египтянином.
Агент нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха опроверг информацию о предложении со стороны «Реала» в 2018 году.
«Мохамед никогда не обсуждал карьерные планы ни с одним из бывших тренеров», – написал Рами Аббас Исса.
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Информацией ранее поделился бывший ассистент главного тренера сборной Египта Хани Рамзи: Салах якобы обсудил предложение мадридцев с ним и Эктором Купером.
- Переговоры якобы имели место в марте, за два месяца до финала Лиги чемпионов.
- 26 мая 2018-го «Ливерпуль» проиграл «Реалу», в самом начале игры Серхио Рамос нанес Салаху травму.
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