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ESPN: Хадсон-Одои арестован по подозрению в изнасиловании

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Каллум Хадсон-Одои

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
43 минут назад

В квартире игрока прошел обыск.

Каллума Хадсон-Одои подозревают в изнасиловании модели.

Утром, 18 мая, появились новости о том, что накануне ночью из дома англичанина на скорой увезли девушку, а сам игрок «Челси» отправился в полицейский участок. Изначально предполагалось, что дело в нарушении карантина, но все намного серьезнее. Игрок был арестован по подозрению в изнасиловании – девушка вызвала в его дом полицию и сообщила, что англичанин принуждал ее к сексу.

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По информации ESPN, 19-летний Хадсон-Одой был допрошен полицией, после чего его выпустили под залог. Он должен вернуться для дачи показаний в июне. Представитель органов правопорядка сообщил, что полицейские и скорая помощь были вызваны в квартиру футболиста в Западном Лондоне в 3:35 утра в воскресенье – сейчас там проводится расследование.

  • Каллум был одним из первых футболистов, у которых официально диагностировали коронавирус.
  • Хадсон-Одои – воспитанник академии «Челси».
  • По слухам, Каллум познакомился с девушкой в соцсетях и даже выслал за моделью автомобиль.

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