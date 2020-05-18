Капитан «Уотфорда» беспокоится из-за возобновления сезона.

Капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что АПЛ недостаточно заботится о здоровье темнокожих игроков.

АПЛ представила план поэтапного выхода из карантина и возвращения к футболу, но Трой считает, что в объяснениях лиги есть значительные пробелы. «Я думаю, что проблема заключается в том, что второй этап (контактные тренировки – Eurosport.ru) и третий (возвращение к матчам) не были четко изложены. Было много того, что я бы назвал очень простыми вопросами, на которые не было ответа.

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Например, мы можем говорить о ситуации с BAME (темнокожие, азиаты, этнические меньшинства). В правительственных рекомендациях говорится, что у цветных людей в четыре раза больше шансов заболеть, и в два раза больше шансов получить осложнения, но нет дополнительных обследований, никаких дополнительных проверок не проводится ни для одного игрока, потому что это стоит слишком больших денег.

Именно о таких простых вещах люди задают вопросы, но не получают на них ответы. Когда люди не могут ответить на вопросы, вы начинаете паниковать и беспокоиться», – сказал Дини в эфире Good Morning Britain.

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