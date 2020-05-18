Футбол
Чемпионат Англии

Дини считает, что АПЛ пренебрегает здоровьем темнокожих игроков

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Трой Дини

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 20 минут

Капитан «Уотфорда» беспокоится из-за возобновления сезона.

Капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что АПЛ недостаточно заботится о здоровье темнокожих игроков.

АПЛ представила план поэтапного выхода из карантина и возвращения к футболу, но Трой считает, что в объяснениях лиги есть значительные пробелы. «Я думаю, что проблема заключается в том, что второй этап (контактные тренировки – Eurosport.ru) и третий (возвращение к матчам) не были четко изложены. Было много того, что я бы назвал очень простыми вопросами, на которые не было ответа.

Чемпионат Англии

ESPN: Хадсон-Одои арестован по подозрению в изнасиловании

39 МИНУТ НАЗАД

Например, мы можем говорить о ситуации с BAME (темнокожие, азиаты, этнические меньшинства). В правительственных рекомендациях говорится, что у цветных людей в четыре раза больше шансов заболеть, и в два раза больше шансов получить осложнения, но нет дополнительных обследований, никаких дополнительных проверок не проводится ни для одного игрока, потому что это стоит слишком больших денег.

Именно о таких простых вещах люди задают вопросы, но не получают на них ответы. Когда люди не могут ответить на вопросы, вы начинаете паниковать и беспокоиться», – сказал Дини в эфире Good Morning Britain.

  • У сына англичанина проблемы с дыханием – он в группе риска по коронавирусу.
  • «Уотфорд» нанес «Ливерпулю» первое поражение в текущем сезоне.

Гаскойн: «Кантона бил фаната, Руни ******* старушку, Гиггз – жену брата – в «МЮ» был ад»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Англии

«Мы вдохновились Фьюри». Капитан «Уотфорда» Дини раскрыл секрет победы над «Ливерпулем»

02/03/2020 В 20:14
Чемпионат Англии

«Мы вдохновились Фьюри». Капитан «Уотфорда» Дини раскрыл секрет победы над «Ливерпулем»

02/03/2020 В 20:14
По теме
ФутболЧемпионат АнглииУотфордТрой Дини
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Футбол

Смотри матч «Зенит» – «Марсель» из победного для российского клуба Кубка УЕФА-2008

11 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат Англии

ESPN: Хадсон-Одои арестован по подозрению в изнасиловании

39 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат Италии

SportMediaset: премьер-министр Италии запретил спорт до 14 июня – рестарт Серии А откладывается

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Головину предложили выбрать факты о России – в графе «клуб» он указал ЦСКА и почему-то «Зенит»

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

21 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Фарфан заразился коронавирусом

16/05/2020 В 18:03
Чемпионат Германии

Футбол вернулся! Скорее смотри 4 банки «Боруссии» в Рурском дерби

16/05/2020 В 16:37
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

15/05/2020 В 21:49
Чемпионат России

«Такое может быть только в «Спартаке». Сенников, Билялетдинов, Газзаев и другие поддержали Семина

15/05/2020 В 09:30
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалESPN: Хадсон-Одои арестован по подозрению в изнасиловании