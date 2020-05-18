Маркус Рэшфорд
Фото: Getty Images
Игрок разместил рекламу на бедре.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продемонстрировал новое тату – с логотипом собственного бренда.
Англичанин провел индивидуальную тренировку, и на фото попал портак на правом бедре форварда – крылатый герб с буквами MR. Это не просто инициалы игрока, а лого его персонального бренда, причем нанесенное не слишком качественно – можете сравнить с оригиналом на сайте форварда.
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