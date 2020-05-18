Футбол
Чемпионат Англии

Рэшфорд набил тату с лого собственного бренда

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Маркус Рэшфорд

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Игрок разместил рекламу на бедре.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продемонстрировал новое тату – с логотипом собственного бренда.

Англичанин провел индивидуальную тренировку, и на фото попал портак на правом бедре форварда – крылатый герб с буквами MR. Это не просто инициалы игрока, а лого его персонального бренда, причем нанесенное не слишком качественно – можете сравнить с оригиналом на сайте форварда.

Чемпионат Англии

Стерлинг, Уокер, Рэшфорд и Санчо залетели в лайв рэпера и заценили стриптиз

07/04/2020 В 17:46
  • «МЮ» занимает пятую строчку в таблице.
  • АПЛ должна возобновиться в июне.

«Никто не вдохновляет меня больше Криштиану». Рэшфорд – новый Роналду в «МЮ» Сульшера

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Лига чемпионов УЕФА

«****** [фиговая] ночь». Рэшфорд напомнил о выносе «ПСЖ», но Неймар не оценил

08/03/2020 В 17:37
Чемпионат Англии

Стерлинг, Уокер, Рэшфорд и Санчо залетели в лайв рэпера и заценили стриптиз

07/04/2020 В 17:46
По теме
ФутболЧемпионат АнглииМанчестер ЮнайтедМаркус Рэшфорд
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Англии

Дини считает, что АПЛ пренебрегает здоровьем темнокожих игроков

2 ЧАСОВ НАЗАД
Футбол

Смотри матч «Зенит» – «Марсель» из победного для российского клуба Кубка УЕФА-2008

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

ESPN: Хадсон-Одои арестован по подозрению в изнасиловании

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии

SportMediaset: премьер-министр Италии запретил спорт до 14 июня – рестарт Серии А откладывается

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

8 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат России

Фарфан заразился коронавирусом

16/05/2020 В 18:03
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

15/05/2020 В 21:49
Чемпионат России

«Такое может быть только в «Спартаке». Сенников, Билялетдинов, Газзаев и другие поддержали Семина

15/05/2020 В 09:30
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалДини считает, что АПЛ пренебрегает здоровьем темнокожих игроков
Следующий материалMash: у отца Хабиба подтвердился коронавирус, его подключили к ИВЛ из-за отека легких