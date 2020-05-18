Футбол
Чемпионат Англии

Клопп: «Люди хотели обнулить сезон. Это несправедливо, «Ливерпуль» должен стать чемпионом»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Юрген Клопп

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Тренер «красных» считает, что клуб заслужил титул.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высмеял разговоры о том, что в случае остановки сезона результаты чемпионата следует обнулить.

«Ходили разговоры, что люди хотят объявить сезон недействительным. Итак, ты думаешь: «Что? Мы сыграли 76 процентов сезона, а вы хотите просто стереть это? Лично я счел бы это несправедливым, просто сказать, что ничего не произошло. Мы первые в домашней таблице, мы первые в гостевой таблице. Это сезон, в котором мы должны стать чемпионами.

Чемпионат Англии

«У него есть мнение абсолютно обо всем на свете». Клопп и Невилл обменялись дружескими подколами

15/05/2020 В 21:32

«Борьба с кризисом [коронавируса] – самая важная вещь. Но это не значит, что некоторые вещи вообще не имеют значения только потому, что они менее важны», – цитирует Клоппа Goal.

  • «Ливерпулю» осталось одержать две победы для чемпионства.
  • Клуб не брал титул с 1990 года.

Клопп назвал свой лучший трансфер за время работы в «Ливерпуле». Выбор удивит

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Испании

«Он нравится мне немного больше». Клопп сравнил Роналду и Месси

13/05/2020 В 08:40
Чемпионат Англии

«У него есть мнение абсолютно обо всем на свете». Клопп и Невилл обменялись дружескими подколами

15/05/2020 В 21:32
По теме
ФутболЧемпионат АнглииЮрген Клопп
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Арустамян: «3 игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус»

28 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат Англии

Рэшфорд набил тату с лого собственного бренда

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Дини считает, что АПЛ пренебрегает здоровьем темнокожих игроков

4 ЧАСОВ НАЗАД
Футбол

Смотри матч «Зенит» – «Марсель» из победного для российского клуба Кубка УЕФА-2008

4 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

10 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

ВЧЕРА В 21:44
Чемпионат России

Фарфан заразился коронавирусом

16/05/2020 В 18:03
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

15/05/2020 В 21:49
Чемпионат России

«Такое может быть только в «Спартаке». Сенников, Билялетдинов, Газзаев и другие поддержали Семина

15/05/2020 В 09:30
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалРэшфорд набил тату с лого собственного бренда
Следующий материалАрустамян: «3 игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус»