Тренер «красных» считает, что клуб заслужил титул.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высмеял разговоры о том, что в случае остановки сезона результаты чемпионата следует обнулить.

«Ходили разговоры, что люди хотят объявить сезон недействительным. Итак, ты думаешь: «Что? Мы сыграли 76 процентов сезона, а вы хотите просто стереть это? Лично я счел бы это несправедливым, просто сказать, что ничего не произошло. Мы первые в домашней таблице, мы первые в гостевой таблице. Это сезон, в котором мы должны стать чемпионами.

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«Борьба с кризисом [коронавируса] – самая важная вещь. Но это не значит, что некоторые вещи вообще не имеют значения только потому, что они менее важны», – цитирует Клоппа Goal.

«Ливерпулю» осталось одержать две победы для чемпионства.

Клуб не брал титул с 1990 года.

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