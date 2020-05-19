«Ливерпуль» – победитель клубного чемпионата мира
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Никто уже не сомневается, у кого будет чемпионство.
Английская Премьер-лига планирует устроить для «Ливерпуля» церемонию награждения, если команда оформит титул в случае доигровки чемпионата, а эпидемиологическая ситуация позволит провести мероприятие.
«Мы бы хотели устроить церемонию награждения, чтобы дать игрокам и персоналу момент, ради которого они столько работали. Постараемся это организовать, если это будет безопасно», – цитирует Sky Sports исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.
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- На момент приостановки АПЛ из-за коронавируса «Ливерпулю» оставалось набрать шесть очков для победы в чемпионате.
- Клуб не брал титул с 1990 года.
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