Никто уже не сомневается, у кого будет чемпионство.

Английская Премьер-лига планирует устроить для «Ливерпуля» церемонию награждения, если команда оформит титул в случае доигровки чемпионата, а эпидемиологическая ситуация позволит провести мероприятие.

«Мы бы хотели устроить церемонию награждения, чтобы дать игрокам и персоналу момент, ради которого они столько работали. Постараемся это организовать, если это будет безопасно», – цитирует Sky Sports исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.

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На момент приостановки АПЛ из-за коронавируса «Ливерпулю» оставалось набрать шесть очков для победы в чемпионате.

Клуб не брал титул с 1990 года.

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