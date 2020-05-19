АПЛ протестировала 748 игроков и сотрудников на COVID-19 – в лиге шестеро зараженных

АПЛ
Фото: Getty Images
Носителей коронавируса отправят в недельный карантин.
Английская Премьер-лига за последние 48 часов протестировала 748 игроков и сотрудников на коронавирус – шесть результатов оказались положительными.
Как сообщает журналист The Times Пол Джойс, положительные тесты пришли из трех клубов – заразившихся отправят в недельный карантин. Пока неясно, как это скажется на возобновлении сезона.
Чемпионат Англии
Amnesty International: «Саудовская Аравия хочет скрыть нарушения прав человека за престижем АПЛ»
17/04/2020 В 06:46
- Лига планировала вернуться в июне. В чемпионате-2019/20 осталось сыграть девять туров.
- Из-за ТВ-контрактов клубы АПЛ рискуют потерять 1,25 млрд евро, если сезон не будет доигран.
Гаскойн: «Кантона бил фаната, Руни ******* старушку, Гиггз – жену брата – в «МЮ» был ад»
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Чемпионат Англии
Daily Mail: клубы АПЛ боятся ухода игроков и требуют у лиги завершить сезон до июля
16/04/2020 В 07:00
Чемпионат Англии
АПЛ устроит «Ливерпулю» церемонию награждения, если клуб возьмет титул
12 ЧАСОВ НАЗАД
По теме