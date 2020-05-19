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АПЛ протестировала 748 игроков и сотрудников на COVID-19 – в лиге шестеро зараженных

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АПЛ

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Носителей коронавируса отправят в недельный карантин.

Английская Премьер-лига за последние 48 часов протестировала 748 игроков и сотрудников на коронавирус – шесть результатов оказались положительными.

Как сообщает журналист The Times Пол Джойс, положительные тесты пришли из трех клубов – заразившихся отправят в недельный карантин. Пока неясно, как это скажется на возобновлении сезона.

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  • Лига планировала вернуться в июне. В чемпионате-2019/20 осталось сыграть девять туров.
  • Из-за ТВ-контрактов клубы АПЛ рискуют потерять 1,25 млрд евро, если сезон не будет доигран.

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