АПЛ протестировала 748 игроков и сотрудников на COVID-19 – в лиге шестеро зараженных

Носителей коронавируса отправят в недельный карантин.

Английская Премьер-лига за последние 48 часов протестировала 748 игроков и сотрудников на коронавирус – шесть результатов оказались положительными.

Как сообщает журналист The Times Пол Джойс, положительные тесты пришли из трех клубов – заразившихся отправят в недельный карантин. Пока неясно, как это скажется на возобновлении сезона.

Чемпионат Англии Amnesty International: «Саудовская Аравия хочет скрыть нарушения прав человека за престижем АПЛ» 17/04/2020 В 06:46

Лига планировала вернуться в июне. В чемпионате-2019/20 осталось сыграть девять туров.

Из-за ТВ-контрактов клубы АПЛ рискуют потерять 1,25 млрд евро, если сезон не будет доигран.

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Чемпионат Англии Daily Mail: клубы АПЛ боятся ухода игроков и требуют у лиги завершить сезон до июля 16/04/2020 В 07:00