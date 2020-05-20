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Зинченко: «Мало кто верит в рестарт АПЛ»

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Александр Зинченко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Тем не менее, футболисты «Сити» ждут начала тренировок.

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал возможное возобновление АПЛ после приостановки из-за пандемии коронавируса.

«Я с нетерпением жду возобновления чемпионата – без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран – например, Шотландия завершает чемпионат – мало кто верит в рестарт АПЛ.

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Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все негативные. Если у всех все будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе», – сказал 23-летний Зинченко телеканалу Футбол 1.

  • Из 748 игроков и сотрудников АПЛ выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.
  • Лига планировала вернуться в июне. В чемпионате-2019/20 осталось сыграть девять туров.
  • «Манчестер Сити» идет на втором месте, уступая «Ливерпулю» 25 очков и имея игру в запасе.

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