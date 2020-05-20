Александр Зинченко
Фото: Getty Images
Тем не менее, футболисты «Сити» ждут начала тренировок.
Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал возможное возобновление АПЛ после приостановки из-за пандемии коронавируса.
«Я с нетерпением жду возобновления чемпионата – без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран – например, Шотландия завершает чемпионат – мало кто верит в рестарт АПЛ.
«Камилыч, хочу к Гвардиоле». Гендиректор «Уфы» рассказал, как Зинченко просился в «Сити»
Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все негативные. Если у всех все будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе», – сказал 23-летний Зинченко телеканалу Футбол 1.
- Из 748 игроков и сотрудников АПЛ выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.
- Лига планировала вернуться в июне. В чемпионате-2019/20 осталось сыграть девять туров.
- «Манчестер Сити» идет на втором месте, уступая «Ливерпулю» 25 очков и имея игру в запасе.
АПЛ протестировала 748 игроков и сотрудников на COVID-19 – в лиге шестеро зараженных
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках