Мечтает стать тренером, отказал «МЮ» и «Локо». Где сейчас Неманья Видич

Говорит, что работает водителем своих детей.

В сентябре 2019-го журналист The Athletic наблюдал, как один самых крутых защитников АПЛ в XXI веке ест пудинг в миланском ресторане. В Италии Видич остался после двухлетнего периода в «Интере», который запомнился травмами и грустным завершением карьеры в 34 года. Серб рассуждал о тенденциях в футболе, изменившейся роли защитника, игре лучших нападающих мира.

«Карьера защитника трудна. Я говорю даже своим детям играть нападающих. Вы должны защищаться в течение 90 минут, а затем, если сделаете одну ошибку, превратитесь в ничтожество. А нападающий может стоять 90 минут, потом забить гол. И все – он чемпион и любимец для всех. Фергюсон однажды сказал, что атака выигрывает матчи, но надежная защита выигрывает титулы. Отчасти соглашусь, однако футбол очень быстро меняется», – сказал серб.

Чемпионат России «СЭ»: Видич и Лазович отказались войти в штаб Николича в «Локомотиве» 14/05/2020 В 07:27

Когда интервью заканчивалось, пудинг был съеден, а собеседники собрались расходиться, журналист спросил героя о будущем. Неманья к тому моменту уже имел тренерскую категорию PRO, но оставался всего лишь послом «МЮ».

– Ты же мечтаешь стать тренером?

– Готов к этому с рождения. Но сейчас я работаю водителем своих детей, – с грустью подытожил бывший защитник «Спартака».

Это было последнее большое интервью Видича. Он не любит говорить о прошлом и не так часто комментирует настоящее. Это не совсем свойственно бывшим игрокам и тренерам, которые хотят поскорее найти работу. Они просятся в телевизионные эфиры, постоянно отвечают на звонки журналистов и готовы давать экспертизу даже по новым подругам бывших партнеров.

Однако человек, который ломал ключицу, запястье, руку и несколько раз рисковал собственной головой, знает цену словам. Его высказывания точны и аргументированы. Он почти не болтает впустую и даже отказался от сумасшедшего контракта на английском ТВ. Судя по всему, у него есть конкретный план – тренерский путь, который будет дублировать игровую карьеру.

Иначе как можно объяснить отказ «Манчестер Юнайтед» в июле 2019-го. Англичане вышли на серба с конкретным предложением возглавить команду до 23 лет. Это серьезный уровень доверия к начинающему коучу, который до этого не тренировал вообще никого. Резерв «МЮ» стал первым опытом для того же Сульшера, также это была отличная возможность вновь вернуться в Англию. Но Видич отказался от этого варианта. Возможно, причины стоит искать в его олдскульно-английском видении манеры работы тренера.

«Больше нет менеджеров, теперь есть только тренеры, – говорил он еще в 2018 году после получения лицензии. – Мне же хочется быть настоящим менеджером. У Алекса Фергюсона получалось легко совмещать две работы. Мы смотрели на него и думали, что хотим делать так же. Но потом я поехал играть в Италию. Там все было иначе. Я понял, какую власть имеют игроки, как много зависит в их действиях от денег. Когда я был игроком, даже не думал, что могу использовать возможности в зависимости от количества нулей в контракте. Не представлял, что могу быть выше менеджера. Я уважал его. Для меня это был одновременно тренер, менеджер, генеральный директор, владелец», – говорил он BBC.

Неманья Видич на турнире по гольфу, 2019 год Фото: Getty Images

В «МЮ» давно наступили другие времена. Тренеры в этом клубе не принимают ключевых решений. Все завязано на менеджменте, которым не без провалов рулит Эд Вудворд. При этом в апреле 2020-го фамилия Видича всплыла, когда вокруг клуба, кажется, уже в 18-й раз, началась дискуссия о приглашении спортивного директора. Варианты те же – Ван дер Сар, Фердинанд, а теперь еще и Видич. В Сербии говорят, что Неманье через несколько дней после появившихся новостей позвонили из клуба и с извинениями сообщили, что это фейк.

Неделю назад его имя вновь начали ассоциировать с работой тренером. На этот раз «Спорт-Экспресс» сообщил, что в своем штабе Неманью хочет видеть Марко Николич, который к тому моменту еще даже не возглавил «Локомотив». В сербских медиа подтвердили эту информацию, назвав ключевой причиной отказа – нежелание работать помощником. Видич, по общему мнению, слишком ценит свой опыт, чтобы становиться вторым. Тем более в России.

В Сербии убеждены, что у легенды есть другая мечта – возглавить «Црвену Звезду» – клуб, где начиналась профессиональная карьера будущей звезды. Переговоры в прошлом году действительно шли, однако место решили отдать другой сербской звезде Деяну Станковичу. Он несколько лет отработал ассистентом в Италии и точно был готов для самостоятельной работы. При этом Видич так быстро не отказался от цели. Теперь он главный претендент на должность генерального директора клуба. Вакансия должна освободиться летом. Возможно, именно этого он ждет. Хочет начать с управленческой должности, а потом перейти на тренерскую.

«Понимаю, что путь до конечной цели тяжелый, – говорил он в том же интервью Athletic. – Посмотри на мою карьеру. Ничего не давалось легко. Вспомни меня игроком. Как думаешь, легко было играть в Белграде, когда бомбят твою страну? Когда бомбы падали в родном городе рядом с семьей? Или же отправиться в Россию молодым?»

Тренерской лицензии Видича уже больше двух лет. Пора с чего-то начать, даже если должность менеджерская. Иначе очень скоро его слова уже не будут воспринимать всерьез. И тогда от больших денег на телевидении отказаться будет сложнее.

Другие тексты о легендах:

«Есть знатоки вина, я – знаток реабилитаций». Гаскойн всю жизнь боролся с зависимостями, но победил

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Футбол Видич: «Я хочу стать тренером и намерен учиться» 09/04/2016 В 10:32