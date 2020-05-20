Дэвид Бекхэм и Жозе Моуринью
Фото: Twitter
А еще Особенный сделал бывшему капитану сборной Англии комплимент по поводу его физической формы.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел для экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма экскурсию по клубному стадиону.
Жозе сделал комплимент отличной форме 45-летнего Бекхэма и сказал: «Ты счастливчик, потому что ты один из тех немногих, кто после завершения карьеры еще похож на футболиста. У большинства парней проблемы со спиной, с коленями, лодыжками. Вот увидишь, когда нынешние игроки закончат, они будут выглядеть иначе».
MLS
The Sun: «Интер Майами» Бекхэма хочет пригласить Бэйла, Хамеса и Видаля
07/05/2020 В 18:52
- Моуринью назначили тренером «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года.
- Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. Последним клубом в его карьере стал «ПСЖ».
Стремительно полысевший Бекхэм попал в объектив папарацци
Чемпионат Англии
Бекхэм: «В 2000 году сэр Алекс сказал мне сбрить ирокез. Я хихикнул в ответ, но он не шутил»
16/05/2019 В 19:57
Чемпионат Англии
Стремительно полысевший Бекхэм попал в объектив папарацци
16/05/2020 В 15:29