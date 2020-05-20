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Моуринью провел для Бекхэма экскурсию по стадиону «Тоттенхэма»

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Дэвид Бекхэм и Жозе Моуринью

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
39 минут назад

А еще Особенный сделал бывшему капитану сборной Англии комплимент по поводу его физической формы.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел для экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма экскурсию по клубному стадиону.

Жозе сделал комплимент отличной форме 45-летнего Бекхэма и сказал: «Ты счастливчик, потому что ты один из тех немногих, кто после завершения карьеры еще похож на футболиста. У большинства парней проблемы со спиной, с коленями, лодыжками. Вот увидишь, когда нынешние игроки закончат, они будут выглядеть иначе».

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  • Моуринью назначили тренером «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года.
  • Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. Последним клубом в его карьере стал «ПСЖ».

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