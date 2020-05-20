Популярность Мо в родной стране зашкаливает.

В Каире задержали четырех злоумышленников, которые пытались ограбить магазин в масках с лицом форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Об этом сообщает Goal: грабителей застукали на месте преступления, они пытались сбежать, но все же были задержаны.

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Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В 2019-м Мо вместе с «красными» выиграл Лигу чемпионов, забив победный мяч в финальной игре против «Тоттенхэма» (2:0).

Ранее чемпионат Англии-2019/20 был прерван из-за пандемии коронавируса. Первенство планируют возобновить в середине июня.

Салах борется с раком, исламофобией и наркоманией. Он не жалеет денег и стал послом мира

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