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Клопп разрешил футболистам не приходить на тренировки, если они не чувствуют себя в безопасности

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Юрген Клопп проводит тренировку

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

«Ливерпуль» готовится к рестарту сезона группами по 5-10 человек.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возобновлении тренировок после пандемии коронавируса и заявил, что разрешает игрокам не присутствовать на занятиях, если они не уверены в собственной безопасности.

«Это выбор игроков. Перед тренировкой я сказал: «Вы здесь по доброй воле. Обычно вы подписываете контракт и должны слушать, что я вам говорю, но не в этом случае. Если вы не чувствуете себя в безопасности, вам не нужно быть здесь. Не будет ни ограничений, ни наказаний». Я на сто процентов уважаю их решения.

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Все ребята здесь. В первой группе тренируются 10 игроков, на следующей сессии – еще 10 футболистов, и еще пять – после полудня», – приводит слова 52-летнего Клоппа Sky Sports.

  • «Ливерпулю» нужно набрать шесть очков для завоевания титула.
  • Точная дата рестарта АПЛ пока не назначена.

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