Андре Виллаш-Боаш
Фото: Getty Images
Большие деньги не привлекли португальского коуча.
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отказался от предложения «Ньюкасла», который вскоре приобретет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.
Get French Football News со ссылкой на L’Equipe сообщает, что 42-летнему Виллаш-Боашу предлагали зарплату, превосходящую его нынешний заработок в марсельском клубе, однако тренер ответил отказом.
Чемпионат Англии
«Ньюкасл» потратит 300 млн евро на трансферы, главные цели – Бэйл и Почеттино
15/05/2020 В 15:24
- Состояние Мухаммеда ибн Салмана оценивается в 298,8 млрд евро.
- Клуб намерен пригласить топ-тренера с именем, а также серьезно усилиться звездными футболистами.
Будущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках
Чемпионат Англии
В АПЛ появится новый «Сити» – аравийский принц купит «Ньюкасл» и начнет с приглашения топ-тренера
16/04/2020 В 04:54
Чемпионат России
Семак – лучший коуч «Зенита» в истории РПЛ по среднему количеству очков за матч
28/12/2019 В 21:24