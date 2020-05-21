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Виллаш-Боаш отказал «Ньюкаслу», который скоро купит саудовский принц

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Андре Виллаш-Боаш

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Большие деньги не привлекли португальского коуча.

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш отказался от предложения «Ньюкасла», который вскоре приобретет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Get French Football News со ссылкой на L’Equipe сообщает, что 42-летнему Виллаш-Боашу предлагали зарплату, превосходящую его нынешний заработок в марсельском клубе, однако тренер ответил отказом.

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  • Состояние Мухаммеда ибн Салмана оценивается в 298,8 млрд евро.
  • Клуб намерен пригласить топ-тренера с именем, а также серьезно усилиться звездными футболистами.

Будущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики

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