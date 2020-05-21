Дани Себальос
Фото: Getty Images
Футбол в Англии вернется меньше чем через месяц.
Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос назвал дату возвращения английской Премьер-лиги.
«Мы собираемся возобновить матчи в АПЛ 20 июня. 48 часов назад вся команда сдала тесты на коронавирус, все результаты были отрицательными», – приводит слова испанского полузащитника Daily Star.
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- Себальос выступает за «Арсенал» на правах аренды из мадридского «Реала».
- Ранее все первенства большой пятерки были прерваны из-за пандемии коронавируса. 16 мая после паузы вернулась Бундеслига.
- Уже точно не будет доигран чемпионат Франции: Лига 1 объявила о досрочном завершении сезона, победителем без доигровки признали «ПСЖ».
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