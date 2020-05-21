Футбол в Англии вернется меньше чем через месяц.

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос назвал дату возвращения английской Премьер-лиги.

«Мы собираемся возобновить матчи в АПЛ 20 июня. 48 часов назад вся команда сдала тесты на коронавирус, все результаты были отрицательными», – приводит слова испанского полузащитника Daily Star.

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Себальос выступает за «Арсенал» на правах аренды из мадридского «Реала».

Ранее все первенства большой пятерки были прерваны из-за пандемии коронавируса. 16 мая после паузы вернулась Бундеслига.

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