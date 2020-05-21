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Себальос проговорился о дате возобновления АПЛ

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Дани Себальос

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

Футбол в Англии вернется меньше чем через месяц.

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос назвал дату возвращения английской Премьер-лиги.

«Мы собираемся возобновить матчи в АПЛ 20 июня. 48 часов назад вся команда сдала тесты на коронавирус, все результаты были отрицательными», – приводит слова испанского полузащитника Daily Star.

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  • Себальос выступает за «Арсенал» на правах аренды из мадридского «Реала».
  • Ранее все первенства большой пятерки были прерваны из-за пандемии коронавируса. 16 мая после паузы вернулась Бундеслига.
  • Уже точно не будет доигран чемпионат Франции: Лига 1 объявила о досрочном завершении сезона, победителем без доигровки признали «ПСЖ».

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