Вирджил ван Дейк
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На тот момент у голландца не было опыта выступлений в больших европейских матчах.
Бывший главный тренер «Селтика» Ронни Дейла рассказал, что голландский защитник Вирджил ван Дейк мог перейти в «Манчестер Сити».
«Был ли я на связи с «Ман Сити»? Да, я сказал им, чтобы они купили Ван Дейка. В ответ они попросили рассказать о его лучшем матче в еврокубках, тогда они посмотрят. Я не смог назвать ни одного такого матча, потому что на тот момент у Вирджила не было по-настоящему классных перфомансов в еврокубках.
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Он показывал доминирующую игру в чемпионате Шотландии, но заработал удаление в выездной игре с «Интером» (в Лиге Европы-2014/15 – Eurosport). Тот матч стал большим испытанием. Думаю, если бы он отыграл в той встрече фантастически, «Манчестер Сити» бы его купил.
Мне кажется, большие клубы думают, что уровень чемпионата Шотландии слишком низкий и не хотят рисковать, покупая игрока за большие деньги. Футболисты могут показывать свой уровень в еврокубках. Ван Дейк был хорош в «Селтике», но у него не было по-настоящему классной игры в Европе», – цитирует экс-коуча «кельтов» Goal.
- В 2015 году Ван Дейк перешел из «Селтика» в «Саутгемптон».
- В 2018 году трансфер Вирджила за 85 млн евро выкупил «Ливерпуль».
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