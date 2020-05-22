2 часов назад | Обновлено час назад

Смелый, но очень неоднозначный дизайн.

Появились фотографии третьего комплекта «Манчестер Сити» на следующий сезон.

Футболка выполнена с использованием персидского орнамента пейсли – для футбольного дизайна это что-то новое и выглядит как минимум неоднозначно. Фанаты в твиттере заливаются слезами.

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И даже призывают отменить сезон.

Болельщиков можно понять – узор привычнее видеть на более утилитарной одежде.

Но наиболее органично он смотрится на простынях и коврах.

В сеть форма попала через портал FootyHeadlines. Со ссылкой на технического спонсора «горожан» Puma источник сообщает, что дизайнеры вдохновлялись модой популярного в Манчестере 60-х и 90-х музыкального направления «брит-поп». Вот одна из икон культуры, экс-солист Oasis Лиам Галлахер в рубашке из собственной коллекции.

«Сити» занимает вторую строчку в таблице.

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