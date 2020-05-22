Футбол
Чемпионат Англии

Le10sport: «Ювентус» и Райола вступили в переговоры по трансферу Погба

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

Француз может второй раз сменить Манчестер на Турин.

«Ювентус» вступил в переговоры с агентом Мино Райолой – туринцы хотят вернуть полузащитника Поля Погба.

В 2016 году француз перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент 105 млн евро. С прошлого лета Погба открыто говорит о желании сменить клуб, и, возможно, итальянский гранд выкупит его обратно уже в грядущее трансферное окно. Как сообщает le10sport, агент игрока Мино Райола наладил с «Юве» контакт – стороны обсуждают возможные стратегии по возвращению игрока.

Чемпионат Испании

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Зидан хочет Погба и Мане. Думаю, Садио перейдет в «Реал»

24/03/2020 В 09:42

Как сообщает источник, Зинедин Зидан остается большим поклонником соотечественника, но сделке мешает нежелание президента «Реала» Флорентино Переса вести дела с Райолой и прохладное отношение функционера к самому Погба.

  • В первый раз Погба перешел в «Ювентус» из «МЮ» в 2012 году свободным агентом.
  • Поль – чемпион мира в составе сборной Франции.

«Ювентус» подбирает объедки, но доминирует. Как они завлекли Роналду, Погба и тянут Зидана?

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Испании

Райола намекнул на переход Погба в «Реал»

19/03/2020 В 18:36
Чемпионат Италии

«Ювентус» подбирает объедки, но доминирует. Как они завлекли Роналду, Погба и тянут Зидана?

05/05/2020 В 10:00
По теме
ФутболЧемпионат АнглииМанчестер ЮнайтедЮвентусБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Испании

Marca: «Барселона» уверена в подписании Лаутаро и Пьянича

ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ
Чемпионат Англии

В соцсети утекла новая форма «Сити». Фанаты в ужасе – она похожа на ковер

2 ЧАСОВ НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА

Липпи заявил, что «Реал» выиграл ЛЧ-1998 благодаря ошибке судьи

11 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Бывший тренер «Селтика» рассказал, почему Ван Дейк не перешел в «Манчестер Сити»

11 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon

Тренды

Чемпионат Германии

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

ВЧЕРА В 17:25
Чемпионат России

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

ВЧЕРА В 10:20
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Бокс

Блогер, срубивший 35 млн евро за бой, подарил другу встречу с самыми популярными порнозвездами

17/01/2020 В 19:31
Чемпионат Франции

Бабаев: «Предложения «Монако» и «Челси» были сопоставимы. Головин выбирал сам»

27/07/2018 В 19:37
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалВ соцсети утекла новая форма «Сити». Фанаты в ужасе – она похожа на ковер
Следующий материалMarca: «Барселона» уверена в подписании Лаутаро и Пьянича