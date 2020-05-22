Француз может второй раз сменить Манчестер на Турин.

«Ювентус» вступил в переговоры с агентом Мино Райолой – туринцы хотят вернуть полузащитника Поля Погба.

В 2016 году француз перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент 105 млн евро. С прошлого лета Погба открыто говорит о желании сменить клуб, и, возможно, итальянский гранд выкупит его обратно уже в грядущее трансферное окно. Как сообщает le10sport, агент игрока Мино Райола наладил с «Юве» контакт – стороны обсуждают возможные стратегии по возвращению игрока.

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Как сообщает источник, Зинедин Зидан остается большим поклонником соотечественника, но сделке мешает нежелание президента «Реала» Флорентино Переса вести дела с Райолой и прохладное отношение функционера к самому Погба.

В первый раз Погба перешел в «Ювентус» из «МЮ» в 2012 году свободным агентом.

Поль – чемпион мира в составе сборной Франции.

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