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«Сошлите дизайнера в Ухань». Лиам Галлахер раскритиковал новую форму «Ман Сити»

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Лиам Галлахер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

А потом удалил твит.

Бывший участник группы Oasis Лиам Галлахер выступил с критикой нового комплекта формы «горожан».

«Тот, кто ответствен за эту форму, должен быть первым же рейсом отправлен в Ухань. А тот, кто ее купит, должен сесть на следующий самолет туда же», – написал Галлахер в твиттере. Позже твит был удален.

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  • Лиам, как и его брат Ноэл (главный автор песен Oasis), с детства поддерживают «Манчестер Сити».
  • В январе в китайском городе Ухань вспыхнула вспышка коронавируса. Позже Всемирная организация здравоохранения признала новое заболевание пандемией.

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