Лиам Галлахер
Фото: Getty Images
А потом удалил твит.
Бывший участник группы Oasis Лиам Галлахер выступил с критикой нового комплекта формы «горожан».
«Тот, кто ответствен за эту форму, должен быть первым же рейсом отправлен в Ухань. А тот, кто ее купит, должен сесть на следующий самолет туда же», – написал Галлахер в твиттере. Позже твит был удален.
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- Лиам, как и его брат Ноэл (главный автор песен Oasis), с детства поддерживают «Манчестер Сити».
- В январе в китайском городе Ухань вспыхнула вспышка коронавируса. Позже Всемирная организация здравоохранения признала новое заболевание пандемией.
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