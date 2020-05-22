А потом удалил твит.

Бывший участник группы Oasis Лиам Галлахер выступил с критикой нового комплекта формы «горожан».

«Тот, кто ответствен за эту форму, должен быть первым же рейсом отправлен в Ухань. А тот, кто ее купит, должен сесть на следующий самолет туда же», – написал Галлахер в твиттере. Позже твит был удален.

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Лиам, как и его брат Ноэл (главный автор песен Oasis), с детства поддерживают «Манчестер Сити».

В январе в китайском городе Ухань вспыхнула вспышка коронавируса. Позже Всемирная организация здравоохранения признала новое заболевание пандемией.

В соцсети утекла новая форма «Сити». Фанаты в ужасе – она похожа на ковер

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