Авторы BBC предположили, что сын Джамала Хашогги простил убийц под давлением.

Семья журналиста Джамала Хашогги, убитого в 2018 году, выступила с заявлением о прощении убийц. В смерти Хашогги обвиняют будущего владельца «Ньюкасла», наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

«В эту благословенную ночь благословенного месяца Рамадана вспомним слова бога: «Если человек прощает и мирится с другими, Аллах наградит его». Поэтому мы, сыновья мученика Джамала Хашогги, объявляем о прощении тех, кто убил нашего отца. Да вознаградит нас бог», – написал в твиттере сын журналиста Салах Хашогги. Его слова приводит BBC. Однако, по данным источника, Салах по-прежнему проживает в Саудовской Аравии – соответственно, его могли принудить к тому, чтобы выступить с подобным заявлением.

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В свою очередь, невеста погибшего журналиста Хатидже Дженгиз отказалась прощать убийц. «Западня и чудовищное убийство Хашогги не имеют срока давности. Никто не имеет права прощать его убийц», – написала она в твиттере.

Состояние Мухаммеда ибн Салмана оценивается в 298,8 млрд евро.

Состояние владельца «Челси» Романа Абрамовича – 11,5 млрд евро, состояние владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура – 26,4 млрд евро, состояние владельца «Арсенала» Стэна Кронке – 8 млрд.

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