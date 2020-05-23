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Почеттино – о финале ЛЧ: «Мы были намного лучше «Ливерпуля». Я не мог перестать рыдать»

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Маурисио Почеттино

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Аргентинский тренер тяжело переживал главное поражение в карьере.

Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал об эмоциях после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Мы были намного лучше, чем «Ливерпуль», и, возможно, мы заслуживали лучшего результата, но в финале главное – победа. Дело не в том, заслуживаешь ты или нет. Никто не может подготовиться к пропущенному голу через 30 секунд после начала финала Лиги чемпионов, как это случилось с нами – изменилось все, все эмоции. Трудно подготовить команду к подобному. Я был так разочарован. Не мог перестать рыдать, перестать чувствовать себя плохо», – цитирует тренера The Guardian.

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  • Тренер добавил, что они с Моуринью находятся в дружеских отношениях, и Почеттино рад, что именно Жозе принял его работу.
  • Аргентинец ждет подходящего варианта в АПЛ и готов тренировать клуб вне топ-6.
  • Слухи отправляют его в «Ньюкасл», который вот-вот купят шейхи.

«Тоттенхэм» назначил Моуринью ради успеха документального фильма. Почеттино был против

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