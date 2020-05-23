Маурисио Почеттино
Фото: Getty Images
Аргентинский тренер тяжело переживал главное поражение в карьере.
Главный тренер «Тоттенхэма» рассказал об эмоциях после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Мы были намного лучше, чем «Ливерпуль», и, возможно, мы заслуживали лучшего результата, но в финале главное – победа. Дело не в том, заслуживаешь ты или нет. Никто не может подготовиться к пропущенному голу через 30 секунд после начала финала Лиги чемпионов, как это случилось с нами – изменилось все, все эмоции. Трудно подготовить команду к подобному. Я был так разочарован. Не мог перестать рыдать, перестать чувствовать себя плохо», – цитирует тренера The Guardian.
«Ньюкасл» потратит 300 млн евро на трансферы, главные цели – Бэйл и Почеттино
- Тренер добавил, что они с Моуринью находятся в дружеских отношениях, и Почеттино рад, что именно Жозе принял его работу.
- Аргентинец ждет подходящего варианта в АПЛ и готов тренировать клуб вне топ-6.
- Слухи отправляют его в «Ньюкасл», который вот-вот купят шейхи.
«Тоттенхэм» назначил Моуринью ради успеха документального фильма. Почеттино был против
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