«Манчестер Юнайтед» судится с Football Manager

Все дело в правах на бренд.

«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей футбольного симулятора Football Manager.

Основная претензия клуба к Sega и Sports Interactive в том, что игрушка нарушает права на товарный знак, используя название «Манчестер Юнайтед» в своих продуктах. В добавок «дьяволов» не устраивает «замена герба клуба упрощенным красно-белым логотипом в полоску». Sega и SI парируют тем, что использование названия клуба является «законной отсылкой к футбольной команде «Манчестер Юнайтед» в футбольном контексте». По информации The Guardian, издателей удивило, что жалоба поступила только сейчас.

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Симулятор Football Manager (первоначальное название – Championship Manager) выходит с 1992 года.

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