«Манчестер Юнайтед» судится с Football Manager

«Манчестер Юнайтед»
Фото: Getty Images
Все дело в правах на бренд.
«Манчестер Юнайтед» подал в суд на создателей футбольного симулятора Football Manager.
Основная претензия клуба к Sega и Sports Interactive в том, что игрушка нарушает права на товарный знак, используя название «Манчестер Юнайтед» в своих продуктах. В добавок «дьяволов» не устраивает «замена герба клуба упрощенным красно-белым логотипом в полоску». Sega и SI парируют тем, что использование названия клуба является «законной отсылкой к футбольной команде «Манчестер Юнайтед» в футбольном контексте». По информации The Guardian, издателей удивило, что жалоба поступила только сейчас.
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- Симулятор Football Manager (первоначальное название – Championship Manager) выходит с 1992 года.
- «Манчестер Юнайтед» – один из самых дорогих футбольных брендов в мире.
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