Без нее Бэкс был бы просто смазливым вингером из «МЮ» и «Реала».

«Я видел все типажи моделей нижнего белья, но мы все хотели бы, чтобы в конце концов они были похожи на Дэвида Бекхэма. Он же будто лучшая модель нижнего белья за целое столетие», – воскликнул в 2014 году дизайнер Томми Хилфигер. И это не было какой-то рекламной кампанией – Бэкс никогда не позировал в трусишках с логотипом Tommy Hilfiger, но воспринимался обществом, как пример современного мужчины.

То же общество в целом солидарно, что до такого идеала Дэвида дотащила Виктория. Романы спортсменов с популярными певицами никого не удивляли и тогда, и сейчас (Окслейд-Чемберлен, например, уже четыре года мутит с блондиночкой из Little Mix), но брак капитана сборной с солисткой самого успешного британского герлзбэнда – это другая лига.

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Дэвид и Виктория Бекхэм, «Интер Майами» Фото: Getty Images

Они познакомились в 1997-м – Вики Адамс пришла на матч «Манчестер Юнайтед» в Лондоне с Мелани Си и менеджером группы. Она так и не заговорила с Дэвидом, хотя спустя годы призналась, что это была любовь с первого взгляда. Адамс приехала в Манчестер на следующей неделе и ждала встречи в комнате отдыха игроков на «Олд Траффорд». «Она пропустила пару коктейлей, так что я решил: подойду и возьму ее телефончик, – вспоминает тот вечер Бекхэм. – Проболтали около часа, и она оставила номер на билете от поезда, на котором приехала. До сих пор где-то храню этот корешок».

Дэвид и сам удивляется, как самые пронырливые папарацци мира целых три месяца не подозревали о романе суперзвезд. Они катались по разным местам, наслаждались совместным отдыхом и впервые поцеловались на автостоянке ресторана – наверное, в этот момент редакторы Daily Mirror и The Sun уволили кучу фоторепортеров за такой факап.

Но едва их отношения стали публичными, Виктория и Дэвид были обречены на то, чтобы стать самой обсуждаемой парой планеты Земля. Они объявили о помолвке в 1998-м, а поженились в 1999-м (их особняк журналисты называли Бекхингемским дворцом – все, как положено королевской семье). Свадьбу сыграли через четыре месяца после рождения сына Бруклина – шутили, что его зачали в этом боро Нью-Йорка, но на самом деле Вики всего лишь там узнала о беременности.

Почти сразу Дэвид перешел на сторону шоу-бизнеса. Их совместные выходы в свет восхищали парными образами – будь то латекс из «Матрицы», гигантские одинаковые кресты на шеях или семейные ансамбли из белого и бежевого кэжуала. Трансформация Бекхэма из вингера в поп-звезду бесила сэра Алекса Фергюсона. Когда перед Суперкубком Англии-2000 игрок соорудил на голове ирокез, Ферги заставил его сбрить все это безобразие. «Я хихикнул в ответ, а он сказал: «Нет, я серьезно. Иди и сбрей». Пришлось найти машинку и постричься прямо на «Уэмбли». Тренер всегда прав», – признал Бекхэм. Без Виктории таких проблем у футболиста не возникало.

По-другому о статусе Дэвида заговорил и Майкл Оуэн. Они вместе играли за «Реал», но форвард всегда понимал, кто тут суперстар. «Мне никогда не нравилось носить трендовую одежду, а Дэвид с Викторией были звездами сами по себе», – так Оуэн объяснял, почему почти не общался с партнером по сборной в Мадриде.

Дэвид и Виктория Бекхэм, 2000 год Фото: Getty Images

Когда расти в Европе стало некуда, Бэкс перевез таланты через Атлантику. На его первую игру в Америке (товарняк против «Челси») пришли Том Круз, Кэти Холмс, Ева Лонгория, Дженнифер Лав Хьюитт и Арнольд Шварценеггер – верный показатель, что Бекхэм уже один из них. В это же время Вики договорилась с NBC на производство документалки о переезде в Штаты – критики разнесли премьеру как «оргию потакания слабостям», но цифры показали, что в этом таймслоте фильм стал третьим по рейтингам.

Важно, что все время союза Дэвид и Виктория оставались равными партнерами. Они и стали самой популярной парой шоу-бизнеса как раз потому, что ни одного из них нельзя назвать более важным или более влиятельным. В эпоху развития полиамории, тиндера и прочих свободных отношений Пош и Бэкс должны были остаться модными и передовыми, а вместо этого сохранили семейный олдскул и до сих пор кажутся открыточно-деловой семьей.

И мотор таких отношений не секс-символ Дэвид, а как раз предприимчивая Виктория. Без нее Бэкс остался бы типичным красавчиком с обложек футбольных журналов. С ней он перекочевал в глянец посолиднее и превратился в феномен поп-культуры. Вики – главный пример жены футболиста во Вселенной и навсегда изменила образ типичной WAG. Она давно забросила карьеру певицы и почти 20 лет успешно строит лишь один бренд – «Виктория Бекхэм».

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