АПЛ
Фото: Getty Images
Комментариев по поводу возобновления сезона Лига пока не дает.
Английская Премьер-лига опубликовала результаты второго тестирования футболистов и клубного персонала на коронавирус.
На официальном сайте АПЛ сообщается, что проверки, проведенные 19, 21 и 22 мая выявили заражение у двух человек из разных команд. Заболевших отправят на семидневный карантин, их фамилии и клубную принадлежность не раскроют.
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- Первое тестирование выявило шесть положительных случаев в трех клубах.
- Дата рестарта АПЛ пока не назначена, но клубы вернулись к тренировкам на базах.
АПЛ протестировала 748 игроков и сотрудников на COVID-19 – в лиге шестеро зараженных
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