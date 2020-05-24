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В АПЛ выявлено еще 2 случая заражения коронавирусом в разных клубах

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АПЛ

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Комментариев по поводу возобновления сезона Лига пока не дает.

Английская Премьер-лига опубликовала результаты второго тестирования футболистов и клубного персонала на коронавирус.

На официальном сайте АПЛ сообщается, что проверки, проведенные 19, 21 и 22 мая выявили заражение у двух человек из разных команд. Заболевших отправят на семидневный карантин, их фамилии и клубную принадлежность не раскроют.

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  • Первое тестирование выявило шесть положительных случаев в трех клубах.
  • Дата рестарта АПЛ пока не назначена, но клубы вернулись к тренировкам на базах.

АПЛ протестировала 748 игроков и сотрудников на COVID-19 – в лиге шестеро зараженных

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