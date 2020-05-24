Женщина написала заявление в полицию и пожаловалась, что в ее напиток подмешали наркотик.

Футболист английской Премьер-лиги подозревается в групповом изнасиловании, которое якобы произошло после закрытой вечеринки.

Эксклюзивная информация появилась в распоряжении Daily Star. Источник утверждает, что инцидент произошел после вечеринки на съемной квартире – на следующий день женщина обратилась в полицию и пожаловалась на изнасилование. Сотрудники допросили ее и отправили на медицинское освидетельствование.

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Сообщается, что девушка проснулась утром без одежды и с царапинами на ногах, а раздетый футболист лежал рядом с ней. Когда она спросила, что произошло, он сказал, что они занимались сексом, и вышел из комнаты. Пострадавшая утверждает, что помимо футболиста ее насиловали несколько его друзей, а ей в напиток предварительно подмешали наркотик, из-за чего она не смогла себя контролировать.

«Накануне вечером она едва могла стоять, в таком состоянии она никак не могла согласиться на секс», – рассказала подруга потерпевшей.

Ранее в изнасиловании был обвинен Каллум Хадсон-Одои.

Футболиста «Челси» задержали и освободили под залог на время расследования.

ESPN: Хадсон-Одои арестован по подозрению в изнасиловании

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