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Стала известна главная трансферная цель «Ливерпуля» на лето

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Юрген Клопп

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Клопп хочет заполучить главного таланта АПЛ.

«Ливерпуль» поставил вингера «Вулверхэмптона» Адаму Траоре на первое место в списке трансферных целей на ближайшее лето.

В текущем сезоне АПЛ Адама существенно прокачался и добавил к сумасшедшей скорости грамотную работу с мячом. Игрок забил три гола в двух матчах против «Манчестер Сити» и заинтересовал множество европейских грандов. По информации The Sun, Юрген Клопп сделал игрока приоритетной целью для усиления атаки «Ливерпуля», за футболиста придется заплатить под 70 млн евро.

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  • У Адамы шесть голов и 10 ассистов в 43 матчах нынешнего сезона.
  • Траоре – воспитанник «Барселоны». Он покинул родной клуб в 2015-м и отправился в Англию.

Тест: угадай, кто круче – Клопп или Гвардиола?

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