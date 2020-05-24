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Лингард рассказал, что общего у Джордана со Златаном

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Джесси Лингард, Златан Ибрагимович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

Англичанин отметил масштаб личностей легенд.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, кого из мира футбола он мог бы сравнить с легендой баскетбола Майклом Джорданом.

«Я должен назвать Златана. Как только он пришел в «Манчестер Юнайтед», мы почувствовали эту ауру вокруг него. У него был менталитет победителя, и это мотивировало нас выиграть много трофеев. Не у многих был такой эффект. У него был жесткий менталитет победителя, он играл в больших клубах и обладал менталитетом чемпиона.

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Он пришел в «Манчестер Юнайтед» и сказал, что хочет выиграть трофеи. В то время я был молодым игроком, Маркус Рэшфорд был молодым, и как только мы выиграли первый кубок, это заставило нас жаждать большего. Он привнес этот победный фактор и победный менталитет в команду», – рассказал англичанин beIN Sport.

  • При Златане «МЮ» выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы.
  • Сейчас Ибрагимович выступает за «Милан».

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