Англичанин отметил масштаб личностей легенд.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, кого из мира футбола он мог бы сравнить с легендой баскетбола Майклом Джорданом.

«Я должен назвать Златана. Как только он пришел в «Манчестер Юнайтед», мы почувствовали эту ауру вокруг него. У него был менталитет победителя, и это мотивировало нас выиграть много трофеев. Не у многих был такой эффект. У него был жесткий менталитет победителя, он играл в больших клубах и обладал менталитетом чемпиона.

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Он пришел в «Манчестер Юнайтед» и сказал, что хочет выиграть трофеи. В то время я был молодым игроком, Маркус Рэшфорд был молодым, и как только мы выиграли первый кубок, это заставило нас жаждать большего. Он привнес этот победный фактор и победный менталитет в команду», – рассказал англичанин beIN Sport.

При Златане «МЮ» выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы.

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