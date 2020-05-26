«Ван Дейку повезло не играть против Анри и Руни». Фейковая цитата Баллака расстроила Хендерсона

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В социальных сетях распространили жгучую цитату Михаэля Баллака. Экс-полузащитник «Баварии» и «Челси» якобы предположил, что защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку повезло не попасть в английскую Премьер-лигу 2000-х.

«Вирджилу ван Дейку очень повезло, что он не играет в одну эру с Дидье Дрогба, Фрэнком Лэмпардом, Аланом Ширером, Тьерри Анри, Уэйном Руни, Робином ван Перси, Карлосом Тевесом, Эммануэлем Адебайором и Диего Костой. Неудивительно, что его считают лучшим защитником в лиге», – заявил Баллак.

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Позже выяснилось, что цитата Баллака – фейк. Однако многие болельщики «Ливерпуля» успели излить свой гнев, а бывшему полузащитнику сборной Германии даже ответил капитан «красных» Джордан Хендерсон. «Это им повезло», – написал Джордан в инстаграме.

Ван Дейк стал игроком «Ливерпуля» в 2018 году. В 2019-м Вирджил вместе с командой Юргена Клоппа выиграл Лигу чемпионов.

В том же году Ван Дейк стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», уступив лишь Лионелю Месси.

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