У «Лидс Юнайтед» довольно темная биография.

В Англии определили самую ненавистную футбольную команду, и ей внезапно оказались не лидеры АПЛ – «Ливерпуль» и «Сити» – а кажущийся безобидным «Лидс», возглавляющий турнирную таблицу Чемпионшипа.

Нестандартное исследование провели на English Football Statistician – энтузиасты посчитали количество оскорбительных зарядов в адрес клубов. «Лидс» возглавил рейтинг – фанаты других команд сочинили про «павлинов» 117 чантов. На втором месте – лидер АПЛ «Ливерпуль» (50), третий – «Тоттенхэм» (42). Также в десятку попали «Манчестер Сити», «Сандерленд», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Челси», «Бирмингем» и «Арсенал».

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Почему «Лидс»?

Сейчас до лидера Чемпионшипа действительно почти никому нет дела – основная ненависть относится к 1960-70 годам, когда «Лидс» дважды порвал АПЛ под руководством местной легенды – бывшего игрока Дона Реви. Команда Реви славилась агрессивной манерой игры и получила прозвище «Грязный Лидс».

Плохую репутацию имели и фанаты клуба – именно в то время в Англии развивалось футбольное хулиганство, а трибуна «Лидса» лидировала по числу бесчинств. Поэтому ненависть к «Лидсу», скорее, передается из поколение в поколение, а оскорбительные кричалки остаюся с давних времен.

Фанаты «Лидса» выбежали на поле (1975 год) Фото: Imago

Если «Лидс» вернется в Премьер-лигу (а это очень вероятно) впервые с сезона-2003/04, то фанаты других клубов наверняка достанут из закромов старые кричалки – особенно стараться будут трибуны «МЮ», поскандалившие с «Лидсом» аж в 20-х годах прошлого века, и «Челси», конфликтующий с йоркширцами в течение 50 лет.

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