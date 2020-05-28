Дини: «Это будет год пандемии, а не год, в который «Ливерпуль» был лучшей командой»

Трой Дини
Фото: Getty Images
Нападающий «Уотфорда» считает, что коронавирус обнулил значимость победы «красных».
Нападающий «Уотфорда» Трой Дини считает, что значимость победы «Ливерпуля» в АПЛ пострадала из-за пандемии коронавируса.
«Я считаю, что если речь идет о целостности этого сезона – то ее больше нет Мне очень жаль «Ливерпуль», потому что, как бы в итоге все не случилось, они заслуживают победы в лиге. Они заслуживают трофей. Но независимо от того, как завершится сезон, даже если мы сыграем все матчи, это все равно будет год, испорченный пандемией. Не тот год, в который «Ливерпуль» выиграл лигу, будучи лучшей командой.
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Поэтому мне очень жаль «Ливерпуль» и его игроков, Джордана [Хендерсона], но с точки зрения целостности нельзя сказать, что это жизнеспособное соревнование», – цитирует игрока CNN.
- Дини отказывался возвращаться к тренировкам, но изменил решение.
- «Уотфорд» – единственная команда, обыгравшая «Ливерпуль» в этом сезоне АПЛ.
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