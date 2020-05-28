Футбол
Чемпионат Англии

Экс-игрок «Уигана»: «100 раз встречал пьющего Руни и Джеррарда, танцующего топлес на столе»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Уэйн Руни, Стивен Джеррард

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Легенды сборной Англии любили красиво отдохнуть.

Бывший нападающий «Уигана» Уго Родальега рассказал про неспортивное поведение легенд «МЮ» и «Ливерпуля» Уэйна Руни и Стивена Джеррарда.

«Если бы люди знали, сколько раз я сталкивался с Руни в Манчестере – он пил, как сумасшедший. Или сколько раз я видел Джеррарда на барной стойке, танцующего без рубашки. Они тоже люди, в этом нет ничего плохого. Я могу по пальцам одной руки посчитать футболистов, которые не пьют. Все они, все мы – тусуемся и выпиваем. Я всегда это говорил. Мне нравится пить и танцевать. Я люблю танцевать сальсу. В этом нет ничего плохого. Я знаю, что мы футболисты, но мы тоже люди», – рассказал игрок в инсталайве.

Чемпионат Англии

«Ван Дейку повезло не играть против Анри и Руни». Фейковая цитата Баллака расстроила Хендерсона

ВЧЕРА В 20:30
  • «Уиган» базируется в одноименном городе, расположенном на полпути между Ливерпулем и Манчестером.
  • Руни выступает за «Дерби Каунти» в Чемпионшипе. Уэйн – играющий тренер.
  • Джеррард тренирует шотландский «Рейнджерс».

Фергюсон разочаровался в Руни из-за курения и выпивки. Уэйн чуть не ушел в «Ман Сити»

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Англии

Гаскойн: «Кантона бил фаната, Руни ******* старушку, Гиггз – жену брата – в «МЮ» был ад»

17/05/2020 В 13:42
Лига чемпионов УЕФА

Знаменитые судейские ошибки: «Ливерпуль» выжил в Стамбуле благодаря нырку Джеррарда

25/05/2020 В 18:32
По теме
ФутболЧемпионат АнглииМанчестер ЮнайтедЛиверпульБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Германии

Kicker: Холанн получил травму в столкновении с арбитром

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат Англии

Дини: «Это будет год пандемии, а не год, в который «Ливерпуль» был лучшей командой»

3 ЧАСОВ НАЗАД
Кубок Польши

Жамалетдинов забил победный гол за «Лех» в четвертьфинале Кубка Польши

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Рами расторг контракт с «Сочи», агент игрока грозит клубу проблемами с ФИФА

4 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Англии

Отправили Дзюбу в «МЮ», Миранчуков к Моуру. Все клубы АПЛ получили по русскому – что будет дальше?

00:21:05
Play Icon
Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

00:02:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Самое странное празднование в карьере Сафина

13 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Легендарный твинер Пирс в матче с Селеш на «РГ»-2000, который не повторить даже Монфису с Кирьосом

20 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
НХЛ

👶🏻🎉У Овечкина родился второй сын, мальчика назвали Ильей

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Англии

Отправили Дзюбу в «МЮ», Миранчуков к Моуру. Все клубы АПЛ получили по русскому – что будет дальше?

ВЧЕРА В 07:48
Play Icon
НХЛ

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

ВЧЕРА В 05:45
Чемпионат России

«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль

26/05/2020 В 06:44
Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

25/05/2020 В 14:30
Play Icon
Чемпионат Испании

Тебас назвал дату рестарта Ла Лиги – это не 8 июня, а позже

25/05/2020 В 06:32
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

22/05/2020 В 20:17
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Чемпионат России

«Торпедо» представил обворожительный проект реконструкции стадиона имени Стрельцова

26/04/2019 В 22:22
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалДини: «Это будет год пандемии, а не год, в который «Ливерпуль» был лучшей командой»
Следующий материалДрался с Тактаровым и играл плохих русских. Карате и травля превратили Лундгрена в скалу