Легенды сборной Англии любили красиво отдохнуть.

Бывший нападающий «Уигана» Уго Родальега рассказал про неспортивное поведение легенд «МЮ» и «Ливерпуля» Уэйна Руни и Стивена Джеррарда.

«Если бы люди знали, сколько раз я сталкивался с Руни в Манчестере – он пил, как сумасшедший. Или сколько раз я видел Джеррарда на барной стойке, танцующего без рубашки. Они тоже люди, в этом нет ничего плохого. Я могу по пальцам одной руки посчитать футболистов, которые не пьют. Все они, все мы – тусуемся и выпиваем. Я всегда это говорил. Мне нравится пить и танцевать. Я люблю танцевать сальсу. В этом нет ничего плохого. Я знаю, что мы футболисты, но мы тоже люди», – рассказал игрок в инсталайве.

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«Уиган» базируется в одноименном городе, расположенном на полпути между Ливерпулем и Манчестером.

Руни выступает за «Дерби Каунти» в Чемпионшипе. Уэйн – играющий тренер.

Джеррард тренирует шотландский «Рейнджерс».

Фергюсон разочаровался в Руни из-за курения и выпивки. Уэйн чуть не ушел в «Ман Сити»

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