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Manchester Evening News: «МЮ» взял 156 млн евро кредитов на трансферы

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Уле-Гуннар Сульшер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 30 минут

Клуб по-своему справляется с кризисом пандемии.

«Манчестер Юнайтед» взял 156 млн евро кредитов на летнюю трансферную кампанию.

Из-за пандемии коронавируса доходы всех клубов АПЛ значительно пострадали – команды недополучили от телетрансляций, продажи билетов и мерчендайза. «Дьяволы» нашли выход из положения и взяли под 160 млн евро кредитов – долг клуба увеличился до 478 млн евро. По информации Manchester Evening News, клуб планирует пригласить трех игроков.

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