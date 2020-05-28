Уле-Гуннар Сульшер
Фото: Getty Images
Клуб по-своему справляется с кризисом пандемии.
«Манчестер Юнайтед» взял 156 млн евро кредитов на летнюю трансферную кампанию.
Из-за пандемии коронавируса доходы всех клубов АПЛ значительно пострадали – команды недополучили от телетрансляций, продажи билетов и мерчендайза. «Дьяволы» нашли выход из положения и взяли под 160 млн евро кредитов – долг клуба увеличился до 478 млн евро. По информации Manchester Evening News, клуб планирует пригласить трех игроков.
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