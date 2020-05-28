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«Надеюсь, твой сын подхватит корону». Дини рассказал об абьюзе после критики возобновления АПЛ

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Трой Дини

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 32 минут

Капитану «Уотфорда» достается за нежелание играть.

Капитан «Уотфорда» Трой Дини рассказал о реакции публики на его критику идеи возобновления сезона АПЛ.

Англичанин выражал сомнения в безопасности рестарта сезона и упрекал лигу в пренебрежении здоровьем футболистов. «Я видел некоторые комментарии в адрес моего сына, люди говорили: «Надеюсь, твой сын подхватит корону. Это трудная часть. Если ты отвечаешь на это, люди говорят: «Ага, попался», и продолжают это делать. Иногда я иду по улице, и люди говорят: «О, я работаю, и ты возвращайся на работу», – цитирует Дини CNN.

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Дини считает, что АПЛ пренебрегает здоровьем темнокожих игроков

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  • Игрок только в последние пару дней вернулся к тренировкам, которые до этого не посещал.
  • Опасения Дини связаны со здоровьем шестимесячного сына – он родился преждевременно, и у него дыхательные проблемы.
  • «Уотфорд» занимает 17-е место в АПЛ.

Дини: «Это будет год пандемии, а не год, в который «Ливерпуль» был лучшей командой»

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