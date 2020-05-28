Фергюсон крепко подставил «МЮ». Вместо Роналду и Бэйла он подписал Мойеса

Уход шотландца обернулся катастрофой.

7 лет назад сэр Алекс Фергюсон торжественно вышел на пенсию. Легендарный менеджер скатал бодрую ничью с «Вест Бромом», выплюнул жвачку на газон и переместился в вип-ложу.

С тех пор «МЮ» капитально трясет: «дьяволы» потратили кучу денег и сменили четырех тренеров, но ни разу не боролись за чемпионство в Премьер-лиге и не выходили даже в полуфинал ЛЧ. Сейчас «Юнайтед» уже тяжело воспринимать как топ-клуб, но все могло пойти иначе, если бы не эгоистичные решения Фергюсона. Обычно о них не говорят, но пора выкрутить объективность на максимум и объяснить, как сэр Алекс подвел родной клуб.

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Почему Ферги ушел?

Сам шотландец назвал две причины. Во-первых, ему было критически важно завершить эпоху золотом: сэр Алекс говорил, что не пережил бы такого разочарования, как в 2012-м, когда «МЮ» нелепо отдал титул соседям из «Сити». Во-вторых, Фергюсон оставил должность из-за жены Кэти. У нее умерла сестра (они были близнецами), и великий менеджер захотел проводить больше времени с женщиной, которая поддерживала его всю жизнь. «Кэти всегда дожидалась меня, даже если я приходил в три ночи. Она не стала возражать, когда я сказал, что завершу карьеру», – признавался Ферги.

Сэр Алекс Фергюсон прощается с трибунами после заключительного в карьере матча в качестве тренера «МЮ» Фото: Getty Images

Оба аргумента очень достойные: семья важнее всего, да и уйти на пике – настоящее искусство. Но сэру Алексу правда стоило потерпеть еще один сезон.

Почему Фергюсон выбрал Мойеса?

Скорее всего, от безысходности. Сэр точно встречался с Пепом и Анчелотти, но оба отказались стать его наследниками. Еще шотландец разговаривал с Венгером, хотя сам Арсен описывает давний оффер крайне расплывчатыми формулировками – вероятно, до конкретики дело не дошло.

Пришлось звать Мойеса, причем формулировки сэра Алекса выглядели адекватно. Он похвалил Дэвида за честность и трудолюбие, отметил мощный стаж в одном клубе (11 лет) и умение создавать команды из разных поколений даже без солидных бюджетов. По сути, Фергюсон предложил «дьяволам» своего клона – планировалось, что Мойес тоже будет долго пахать на «Олд Траффорд». В 50-летнего шотландца поверили настолько сильно, что организовали ему шестилетний контракт – абсолютное безумие для современного футбола.

Как и почему Мойес так облажался?

Дэвид стал для Манчестера своим Олегом Кононовым. Его недолгая карьера в «МЮ» получилась такой жалкой, что бывшие игроки ничего не говорят про футбол Мойеса, зато до сих пор вспоминают, как он запретил чипсы. С новым тренером «Юнайтед» пробился в четвертьфинал ЛЧ (спасибо легкой сетке), но занял чудовищное седьмое место в АПЛ и перебил тучу антирекордов. Коуча сняли во второй половине его дебютного сезона, а Фергюсон разочаровался в наследнике. Позже сэр Алекс говорил: «Мойес просто не осознал, насколько велик этот клуб. Каждое поражение било по Дэвиду молотом. Ему не удалось сохранить скорость – то, на чем основывалась игра «МЮ».

Если рассуждать объективно, бедному Мойесу досталась хоть и чемпионская, но посредственная команда. Да, Дэвид был обязан бороться за четверку, но шансов на золото практически не было: Скоулз завершил карьеру, РВП часто ломался, в защите еще рубились олдовые Видич и Фердинанд, а на фланг иногда выбегал 40-летний Гиггз. К тому же растерявшийся Мойес не дождался топ-трансферов: летом ему взяли Феллайни, зимой – Мату, но этим все ограничилось. Тот «МЮ» был явно на излете, так что крах Дэвида неудивителен.

Характерно, что после «дьяволов» шотландец трудился только в «Сосьедаде», «Сандерленде» и «Вест Хэме» – разумеется, безуспешно. Его единственным трофеем в карьере так и остается Суперкубок Англии, который он взял с «Юнайтед» летом 2013 года.

Почему Фергюсон ушел слишком рано?

Сэру Алексу однозначно стоило потерпеть еще сезон и провести хотя бы косметическую смену поколений. Патрис Эвра вспоминал, что за пару недель до официального выхода на пенсию Ферги говорил ему, что проработает в клубе еще 10 лет.

Если верить Патрису, то в трансферное окно после сезона-2012/13 сэр собирался забрать Роналду из «Мадрида» и Бэйла из «Тоттенхэма». Позже Криш подтвердил, что правда мог вернуться в Манчестер. Учитывая, что такие инсайды публиковались еще в 2013-м, а у «МЮ» тогда была куча накопленных денег, надо признать: Эвра вряд ли врет. Масштабнейшая сделка сорвалась только из-за того, что Фергюсон внезапно завязал с футболом, а идти к Мойесу никто не захотел.

Криштиану Роналду и сэр Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

Вторая причина, почему сэру Алексу стоило остаться еще на год, – уровень соперников. В сезоне-2013/14 за титул боролись только 2-3 клуба: «Ливерпуль» (неплохо шли, но подсели в конце), «Челси» (Моур строил новую команду, быстро выпали из гонки) и «Манчестер Сити» (уступили почти всем лидерам, зато стабильно рвали андердогов и стали чемпионами). В общем, ни одной убийственной силы вроде нынешних «Ливерпуля» и «Сити». Даже если бы на «Траффорд» высадился лишь один монстр из парочки Криш-Бэйл, Фергюсон был бы одним из главных фаворитов той Премьер-лиги.

К тому же у Ферги остался незакрытый гештальт – Лига чемпионов. Шотландец считал, что в 1/8 ЛЧ-2012/13 с «Реалом» «дьяволов» засудили (то самое удаление Нани), но добровольно отказался от еще одного шанса забрать третий в карьере ушастый трофей. Вряд ли сэр испугался – скорее, просто посчитал, что золота АПЛ вполне достаточно.

В результате получилось, что Фергюсон оставил после себя чемпионскую развалюху. У «МЮ»-2013/14 были пожилые вожаки, но не было ни полноценного страйкера, ни элитного ассистента, ни тренера, который мог хоть что-нибудь изменить.

Кажется, уход в той обстановке – самая трагичная ошибка сэра Алекса за всю карьеру. Если бы он усилил «МЮ» игроками за 100 млн евро, задержался на еще один сезон и назначил адекватного преемника, многолетнего кризиса удалось бы избежать. А теперь никто не знает, когда он наконец закончится – «дьяволы» плотно увязли там, куда упали вместе с Дэвидом Мойесом.

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