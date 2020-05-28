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The Telegraph: АПЛ вернется 17 июня матчами «Ман Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд»

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Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – «Арсенал»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 40 минут

Ну наконец-то!

Клуба английской Премьер-лиги провели очередное собрание и согласовали дату возобновления сезона-2019/20.

Как сообщает The Telegraph, рестарт АПЛ произойдет 17 июня, в этот день будут сыграны два отложенных матча 28 тура: «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед». Так у всех команд лиги станет по 29 сыгранных встреч.

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30-й тур начнется 20 июня и пройдет в течение выходных. Кроме того, возможно проведение одного матча 19 июня.

  • На момент ухода на паузу из-за пандемии коронавируса в турнирной таблице АПЛ лидировал «Ливерпуль».
  • Команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на 25 очков.

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