А еще «Лестер» и «Ньюкасл».

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», может сменить клубную прописку.

Ранее «Бавария» отказалась активировать клаусулу и выкупать трансфер бразильца; теперь Филиппе не знает, где продолжит карьеру после окончания сезона-2019/20.

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По данным Mundo Deportivo, Коутиньо предпочел бы вернуться в АПЛ, где интерес к нему проявляют «Челси» и «Ньюкасл». В борьбу за игрока также вступил «Арсенал», где работает бывший спортивный директор «Барселоны» Рауль Санллехи. Это может облегчить переговоры между клубами.

Наконец, интерес к Коутиньо проявляют «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». «Барса» готова продать Филиппе, но не намерена снижать озвученную цену – 100 млн евро. Таким образом, не исключен и вариант, при котором бразилец останется в Каталонии.

Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018 года.

«Сине-гранатовые» выплатили за его трансфер 145 млн евро.

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