Фелипе Коутиньо
Фото: Getty Images
А еще «Лестер» и «Ньюкасл».
Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», может сменить клубную прописку.
Ранее «Бавария» отказалась активировать клаусулу и выкупать трансфер бразильца; теперь Филиппе не знает, где продолжит карьеру после окончания сезона-2019/20.
Marca: «Барселона» уверена в подписании Лаутаро и Пьянича
По данным Mundo Deportivo, Коутиньо предпочел бы вернуться в АПЛ, где интерес к нему проявляют «Челси» и «Ньюкасл». В борьбу за игрока также вступил «Арсенал», где работает бывший спортивный директор «Барселоны» Рауль Санллехи. Это может облегчить переговоры между клубами.
Наконец, интерес к Коутиньо проявляют «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». «Барса» готова продать Филиппе, но не намерена снижать озвученную цену – 100 млн евро. Таким образом, не исключен и вариант, при котором бразилец останется в Каталонии.
- Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018 года.
- «Сине-гранатовые» выплатили за его трансфер 145 млн евро.
Manchester Evening News: «МЮ» взял 156 млн евро кредитов на трансферы
Подписывайся на нас в инстаграме