Что-то очень-очень странное.

Сайт Footy Headlines опубликовал предполагаемую форму лондонского «Арсенала» на сезон-2020/21.

В комплекте, который выполнен в белом цвете с брызгами чего-то бордового, команда Микеля Артеты будет выступать в выездных матчах. Официально новую выездную форму «канониров» представят в июле.

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Техническим спонсором «Арсенала» является компания adidas.

Перед возобновлением розыгрыша АПЛ-2019/20 «Арсенал» занимает девятую строчку в турнирной таблице.

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