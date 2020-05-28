Микель Артета
Фото: Getty Images
Что-то очень-очень странное.
Сайт Footy Headlines опубликовал предполагаемую форму лондонского «Арсенала» на сезон-2020/21.
В комплекте, который выполнен в белом цвете с брызгами чего-то бордового, команда Микеля Артеты будет выступать в выездных матчах. Официально новую выездную форму «канониров» представят в июле.
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- Техническим спонсором «Арсенала» является компания adidas.
- Перед возобновлением розыгрыша АПЛ-2019/20 «Арсенал» занимает девятую строчку в турнирной таблице.
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