Причем речь идет о мерсисайдском дерби.

«Ливерпуль» может оформить чемпионство в Манчестере.

АПЛ планирует возвращение в июне, и большинство матчей пройдут на домашних аренах клубов при пустых трибунах. Однако для ряда встреч планируется сделать исключение – по мнению властей, матчи грандов могут вызвать скопления фанатов у стадионов. Особенно остро вопрос стоит с «Ливерпулем», которому осталось оформить две победы до чемпионства.

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Лига возобновится отложенным матчем «Арсенала» против «Манестер Сити», после которого «красные» и «горожане» сравняются по проведенным встречам. В случае, если команда Пепа Гвардиолы проиграет, «Ливерпулю» останется добыть всего три очка для завоевания титула. Первый матч после рестарта команда Клоппа проведет против «Эвертона». Как сообщает Daily Star, мерсисайдское дерби может состояться в Манчестере – на «Олд Траффорд» или «Этихад». Полиция опасается, что фанаты могут оккупировать «Энфилд», несмотря на правила социального дистанцирования.

«Ливерпуль» не выигрывал титул с 1990 года.

В прошлом году «красные» отстали от «Сити» на один балл.

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