Английский футбол образцово готовится к камбэку.

Английская премьер-лига опубликовала новые цифры тестирования на коронавирус.

На четвертом этапе лига протестировала 1130 игроков и сотрудников клубов – все пробы дали отрицательный результат. За три предыдущих этапа у 12-ти человек был выявлен коронавирус, они отбывают карантин в самоизоляции. Данные опубликованы на официальном сайте турнира.

Футбол Алиев дебютировал в боксе и проиграл модели 2 ЧАСОВ НАЗАД

Лига планирует камбэк в 20-х числах июня.

«Ливерпулю» осталось две победы до чемпионства.

Вернер почти в «Ливерпуле». Он транжирил талант, но теперь его хочет Клопп

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Польши Социальное дистанцирование по-польски: футболист стоит в двух метрах от скопления репортеров 8 ЧАСОВ НАЗАД