Футбол
Чемпионат Англии

АПЛ провела еще 1130 тестов на коронавирус – в лиге не осталось зараженных

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

АПЛ

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
21 минут назад

Английский футбол образцово готовится к камбэку.

Английская премьер-лига опубликовала новые цифры тестирования на коронавирус.

На четвертом этапе лига протестировала 1130 игроков и сотрудников клубов – все пробы дали отрицательный результат. За три предыдущих этапа у 12-ти человек был выявлен коронавирус, они отбывают карантин в самоизоляции. Данные опубликованы на официальном сайте турнира.

Футбол

Алиев дебютировал в боксе и проиграл модели

2 ЧАСОВ НАЗАД
  • Лига планирует камбэк в 20-х числах июня.
  • «Ливерпулю» осталось две победы до чемпионства.

Вернер почти в «Ливерпуле». Он транжирил талант, но теперь его хочет Клопп

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Польши

Социальное дистанцирование по-польски: футболист стоит в двух метрах от скопления репортеров

8 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Полиция хочет перенести чемпионский матч «Ливерпуля» в Манчестер

ВЧЕРА В 09:48
По теме
ФутболЧемпионат Англии
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Германии

Левандовский как никогда близок к «Золотой бутсе». Он лучший среди девяток за последнее десятилетие

ЧЕРЕЗ 12 МИНУТ
Чемпионат Германии

Дубль Левандовского и 3 гола от защитников – «Бавария» забивала на любой вкус

2 ЧАСОВ НАЗАД
Футбол

Алиев дебютировал в боксе и проиграл модели

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

«СЭ»: «Локомотив» не готов платить Кокорину 2 млн евро в год и отказался от покупки игрока

5 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon
Play Icon
Футбол

Фанаты «Виктории» посмотрели футбол с автостоянки: с пивом и файерами

00:02:34
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

Отправили Дзюбу в «МЮ», Миранчуков к Моуру. Все клубы АПЛ получили по русскому – что будет дальше?

00:21:05
Play Icon
Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

00:02:21
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Восхитительный розыгрыш в исполнении Мустера и Чанга с финала «РГ»-1995

9 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Матчбол финала 1981 года, после которого Борг стал 6-кратным чемпионом «Ролан Гаррос»

ВЧЕРА В 21:34
Play Icon
Play Icon
Все виды спорта

Шикарный обводящий удар Курье в матче с Агасси на «Ролан Гаррос»-1991

ВЧЕРА В 17:18
Play Icon
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

ВЧЕРА В 09:21
Чемпионат Румынии

Экс-модель Playboy может спасти румынский клуб от банкротства

ВЧЕРА В 05:53
Чемпионат России

Еще 4 игрока «Локомотива» сдали положительный тест на коронавирус

28/05/2020 В 11:16
Play Icon
Теннис

Удивительная дерзость Чанга в матче с Лендлом в 1989-м – он принимал подачу из середины корта

28/05/2020 В 12:04
Play Icon
Чемпионат России

Рами расторг контракт с «Сочи», агент игрока грозит клубу проблемами с ФИФА

28/05/2020 В 05:26
Play Icon
Теннис

Самое странное празднование в карьере Сафина

27/05/2020 В 20:17
Play Icon
Play Icon
Теннис

Легендарный твинер Пирс в матче с Селеш на «РГ»-2000, который не повторить даже Монфису с Кирьосом

27/05/2020 В 12:58
Play Icon
НХЛ

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

27/05/2020 В 05:45
ЧМ-2018

Маскерано побил рекорд чемпионатов мира по желтым карточкам

30/06/2018 В 17:10
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалПолиция хочет перенести чемпионский матч «Ливерпуля» в Манчестер
Следующий материалЛевандовский как никогда близок к «Золотой бутсе». Он лучший среди девяток за последнее десятилетие