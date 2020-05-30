АПЛ
Фото: Getty Images
Английский футбол образцово готовится к камбэку.
Английская премьер-лига опубликовала новые цифры тестирования на коронавирус.
На четвертом этапе лига протестировала 1130 игроков и сотрудников клубов – все пробы дали отрицательный результат. За три предыдущих этапа у 12-ти человек был выявлен коронавирус, они отбывают карантин в самоизоляции. Данные опубликованы на официальном сайте турнира.
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