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«Дерьмо было везде». Сотрудник «МЮ» рассказал, как клубную раздевалку затопило из канализации

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«Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед», 2010

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 16 минут

Выезд к «Сандерленду» получился запоминающимся.

Бывший сотрудник «Манчестер Юнайтед» Альберт Морган вспомнил, как раздевалку команды перед выездным матчем с «Сандерлендом» в 2010 году затопило содержимым канализации.

«Мы приехали на стадион, а в раздевалке слышалось: «кап-кап». Нам сказали, что в потолке протечка, и подставили ведро. Парни стали готовиться, ходить вокруг этого ведра, а тренер как обычно сидел в углу и читал программку, потому что провел разговор еще в отеле. Мы вышли на поле для разминки, а через несколько минут подошел охранник и сказал: «Альберт, тебе стоит зайти в раздевалку, ведро почти полное».

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Когда мы вернулись, ведро уже заменили на урну для мусора. Но мы и моргнуть не успели, как одна из ячеек на потолке оторвалась, и оттуда как хлынуло! Дерьмо было везде. Босс вышел незадолго до этого. Дерьмо было на костюмах, одежде, стенах – везде. Димитар Бербатов обезумел из-за своих ботинок, которые утопали в восьмисантиметровом слое дерьма. И нельзя было ничего спасти – все пропало: ботинки, костюмы. Мы забрали лишь украшения и часы.

Было без десяти три. В три начинался матч, а все игровые футболки забрызганы дерьмом. Пришлось отложить начало матча на полчаса. Все футболисты говорили: «Я не буду в этом играть», – рассказал Морган в подкасте, опубликованном на официальном сайте «МЮ».

  • Игроки «Юнайтед» вышли на матч в запасных комплектах формы и сыграли вничью (0:0).
  • Морган занимался подготовкой формы для футболистов и был водителем сэра Алекса Фергюсона.

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