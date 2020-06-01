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17-летний игрок «Ливерпуля» Эллиотт отказался от встречи с Рамосом из-за эпизода с Салахом

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Харви Эллиотт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
6 минут назад

Парень отказал «Мадриду» и стал одноклубником Мохамеда.

17-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт отказался встречаться с капитаном «Реала» Серхио Рамосом, когда им интересовался мадридский клуб.

По данным SPORTbible, в 2019 году для игрока организовали тур по «Сантьяго Бернабеу» и предложили организовать встречу с Рамосом, но Эллиотт заявил: «Спасибо, но не стоит. Не люблю его после того, что он сделал с Салахом». Тем же летом футболист перешел из «Фулхэма» в «Ливерпуль», за который болеет с детства.

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  • Эллиотт провел семь матчей в составе мерсисайцев.
  • Рамос жестко сломал Салаха в финале ЛЧ-2018.

Кьеллини: «То, как Рамос сломал Салаха, было просто гениально»

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