Парень отказал «Мадриду» и стал одноклубником Мохамеда.

17-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт отказался встречаться с капитаном «Реала» Серхио Рамосом, когда им интересовался мадридский клуб.

По данным SPORTbible, в 2019 году для игрока организовали тур по «Сантьяго Бернабеу» и предложили организовать встречу с Рамосом, но Эллиотт заявил: «Спасибо, но не стоит. Не люблю его после того, что он сделал с Салахом». Тем же летом футболист перешел из «Фулхэма» в «Ливерпуль», за который болеет с детства.

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Эллиотт провел семь матчей в составе мерсисайцев.

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