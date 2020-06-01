Харви Эллиотт
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Парень отказал «Мадриду» и стал одноклубником Мохамеда.
17-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт отказался встречаться с капитаном «Реала» Серхио Рамосом, когда им интересовался мадридский клуб.
По данным SPORTbible, в 2019 году для игрока организовали тур по «Сантьяго Бернабеу» и предложили организовать встречу с Рамосом, но Эллиотт заявил: «Спасибо, но не стоит. Не люблю его после того, что он сделал с Салахом». Тем же летом футболист перешел из «Фулхэма» в «Ливерпуль», за который болеет с детства.
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- Эллиотт провел семь матчей в составе мерсисайцев.
- Рамос жестко сломал Салаха в финале ЛЧ-2018.
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