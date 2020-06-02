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Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля за 58 миллионов евро

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Роман Абрамович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад | Обновлено 26 минут назад

Роман Аркадьевич обустраивается под Тель-Авивом.

Владелец «Челси» и миллиардер Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.

О сделке сообщает The Globes, ссылаясь на достоверный источник. 53-летний Абрамович потратил 58 миллионов евро, площадь участка – 0,9 га. Вилла находится в 15 километрах от Тель-Авива в курортном городе Герцлия-Питуах.

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