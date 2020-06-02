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Роман Аркадьевич обустраивается под Тель-Авивом.

Владелец «Челси» и миллиардер Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.

О сделке сообщает The Globes, ссылаясь на достоверный источник. 53-летний Абрамович потратил 58 миллионов евро, площадь участка – 0,9 га. Вилла находится в 15 километрах от Тель-Авива в курортном городе Герцлия-Питуах.

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Абрамович занимает десятое место в рейтинге богатейших граждан России от Forbes.

Бизнесмен приобрел «Челси» в 2003 году.

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