Роман Абрамович
Фото: Getty Images
Роман Аркадьевич обустраивается под Тель-Авивом.
Владелец «Челси» и миллиардер Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
О сделке сообщает The Globes, ссылаясь на достоверный источник. 53-летний Абрамович потратил 58 миллионов евро, площадь участка – 0,9 га. Вилла находится в 15 километрах от Тель-Авива в курортном городе Герцлия-Питуах.
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