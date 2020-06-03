Футбол
Чемпионат Англии

Брат Гвардиолы: «Пеп мечтает поработать со сборной»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Пеп Гвардиола

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
9 минут назад

Испанец завоевал на клубном уровне все что мог – пора брать международные трофеи.

Брат главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Пере заявил, что Пеп мечтает о работе с национальной командой.

«Пеп мечтает когда-нибудь тренировать сборную, но посмотрим, как все будет развиваться. Правильный ли будет момент, получит ли он предложение. Это не что-то для настоящего», – цитирует Пере Globo Esporte.

Чемпионат Англии

Пеп – о коронавирусе: «Я бы не хотел играть без зрителей. В этом нет смысла»

10/03/2020 В 19:25
  • Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2021 года.
  • Пеп завоевал все клубные трофеи, которые были ему доступны.

Умер «Сити» Гвардиолы. Пеп уйдет в «Барселону»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Кубок английской Лиги

Пеп > Клоппа из-за Кубка Лиги. И дело не в количестве трофеев

01/03/2020 В 22:00
Лига чемпионов УЕФА

Зидан стал лучшим тренером в истории ЛЧ по версии Squawka, Клоппа нет в топ-10

26/05/2020 В 11:13
По теме
ФутболЧемпионат АнглииМанчестер СитиХосеп Гвардиола
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Испании

В соцсети утекла форма «Реала» на сезон-2020/21. У нее розовые рукава с тигровым принтом

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат России

От «Барселоны» до чемпионата Эстонии. Что случилось с карьерой русского брата Натхо

35 МИНУТ НАЗАД
Футбол

Живущий в Майами Торбинский сравнил полицейских в России и США

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Коста-Рики

Футболист Макдоналд на один матч сменил фамилию на Burger King

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

9 лет назад Федерер в эпичном матче не пустил Джоковича в финал «РГ». Посмотри, как это было

21 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Англии

Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля за 58 миллионов евро

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Снукер

Шикарный удар Трампа по розовому шару на финише первого фрейма

ВЧЕРА В 17:49
Play Icon
Play Icon
Снукер

Трамп всухую нокаутировал Грэйса в первый день рестарта сезона

ВЧЕРА В 16:28
Play Icon
Чемпионат Германии

Санчо забил треху и почтил память Джорджа Флойда – главное с матча «Боруссии»

31/05/2020 В 20:10
Чемпионат России

«Не прощаемся с Палычем, а говорим ему спасибо». «Локо» масштабно проводил Семина в соцсетях

31/05/2020 В 10:38
Play Icon
Теннис

Крутейший Федерер из 2009-го: Роджер разложил Хааса после 0-2 по сетам

01/06/2020 В 07:36
Play Icon
Play Icon
Roland-Garros

Знаменитые слезы Хингис после поражения от Граф в финале «Ролан Гаррос»-1999

31/05/2020 В 19:00
Play Icon
Play Icon
Теннис

18-летняя Хингис троллила Граф в финале «РГ» подачей с руки, когда Кирьос едва из люльки выполз

31/05/2020 В 14:52
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Бокс

Блогер, срубивший 35 млн евро за бой, подарил другу встречу с самыми популярными порнозвездами

17/01/2020 В 19:31
Евро-2020

Как купить билеты Евро-2020 на первом этапе продаж. Пошаговая инструкция

12/06/2019 В 18:45
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалАбрамович купил самую дорогую виллу Израиля за 58 миллионов евро
Следующий материал«Коби неприкасаемый». Вдова Брайанта поделилась граффити с мужем, нетронутыми во время протестов