Испанец завоевал на клубном уровне все что мог – пора брать международные трофеи.

Брат главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Пере заявил, что Пеп мечтает о работе с национальной командой.

«Пеп мечтает когда-нибудь тренировать сборную, но посмотрим, как все будет развиваться. Правильный ли будет момент, получит ли он предложение. Это не что-то для настоящего», – цитирует Пере Globo Esporte.

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Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2021 года.

Пеп завоевал все клубные трофеи, которые были ему доступны.

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