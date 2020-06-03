Пеп Гвардиола
Фото: Getty Images
Испанец завоевал на клубном уровне все что мог – пора брать международные трофеи.
Брат главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Пере заявил, что Пеп мечтает о работе с национальной командой.
«Пеп мечтает когда-нибудь тренировать сборную, но посмотрим, как все будет развиваться. Правильный ли будет момент, получит ли он предложение. Это не что-то для настоящего», – цитирует Пере Globo Esporte.
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- Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2021 года.
- Пеп завоевал все клубные трофеи, которые были ему доступны.
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