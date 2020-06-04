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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что его команда уже не верит, что сможет догнать «Ливерпуль» в чемпионской гонке АПЛ.

«Уже в принципе все смирились с чемпионством «Ливерпуля». Мы потеряли много очков в АПЛ. Не нужно бороздить прошлое. У нас еще Лига чемпионов есть и Кубок Англии. Говорят, что в августе доиграем ЛЧ.

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Даст бог пройдем «Реал», а дальше походу с 1/4 и 1/2 финала будет по одному матчу без ответной встречи и игры будут проводиться в одном городе. Но пока это все не утвердили», – заявил Зинченко в прямом эфире с Артемом Милевским.

Ранее чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавируса. На момент остановки «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков, имея матч в запасе.

Рестарт АПЛ намечен на 17 июня. «Манчестер Сити» в этот день примет лондонский «Арсенал».

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